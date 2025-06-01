40萬人次赴香港度端午 熊貓家族陪划艇打卡

慶祝端午節，香港歷史最悠久的龍舟比賽──香港仔龍舟競渡大賽5月31日在香港南區香港仔海濱舉行，各路好手競渡爭先。圖為市民遊客在沿岸觀賽助威。（中新社）

為向旅客及香港 市民推廣傳統節日及本地藝術文化活動，打造香港盛事之都，全港多區均趁5月31日端午節 舉辦龍舟賽事，並舉行嘉年華、設立美食街等。由於5月31日是內地端午節「小黃金周」，據港府入境處數字顯示，截至5月31日晚9時，共有91.7萬人次出入境，入境人次有39.3萬，其中內地旅客有13.5萬多人次。

綜合文匯報、大公報報導，特首李家超在社交媒體祝市民安康吉祥，呼籲市民在端午節除了吃粽應節外，也可以到各區欣賞龍舟競渡賽事，感受端午氣氛。

5月31日端午佳節，香港歡度傳統文化與旅遊熱潮的雙重盛會，多區舉行精彩的龍舟競渡，氣氛高漲，吸引大批內地和海外旅客訪港，截至5月31日晚9時，有39.3萬旅客入境，較去年端午節大增68%。有內地赴港旅客大讚香港端午節氣氛濃厚。有旅客表示，期望下周再赴港近距離感受龍舟破浪前行的震撼場面。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，推動旅遊最重要「人氣旺」及「財氣旺」，預計端午三日假期內地赴港旅客量，較平常周末增長16%。，未來有空間推出旅遊套票，吸引旅客過夜或到食肆消費。

旅發局因應周末的國際龍舟邀請賽，在尖沙咀星光大道 舉辦一連9日、結合餐飲、打卡以及購物的的嘉年華活動。大公報記者5月31日在星光大道現場見到，人頭湧湧。10個餐飲攤檔組成龍舟美食街，推出端午節主題食物，粽子、龍舟造型雪條和各式糕點、特色飲品等應有盡有。

深水埗老字號、以自製傳統中式糕點聞名的坤記糕點，今年1月轉戰星光大道。在龍舟嘉年華期間，推出端午節限定龍舟造型的豆沙餅配斑蘭糕，每份售價30元（港幣，下同，約3.8美元）。該店的糕品師傅林恩賜表示，限定糕點均是手工製造，每日限量40至50個。他說，上月五一黃金周期間，生意是平日的10倍，希望端午節期間的生意都可以增10倍以上。

5月31日是端午節 ，大熊貓家族安安、可可，及盈盈、樂樂、加加、得得，以端午節主題造型亮相香港尖沙咀海傍，吸引市民和遊客在維港美景前拍照打卡。（中通社）

香港大熊貓家族亦由5月31日起至6月8日，現身尖沙咀星光大道，與市民和遊客過端午節，六隻大熊貓以端午節主題造型亮相，遊人可坐上大熊貓的「龍舟」，拿起船槳與它們一起「划船」。

「永明香港國際龍舟邀請賽」即將在6月7日至8日於尖東海濱舉行共19項賽事，有來自12個國家和地區，超過190支隊伍參賽。賽事期間，尖東百周年紀念花園更會有啤酒樂園及國際級雜技快閃表演。