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繼表弟「協查」後 遭通緝藝人鄭敬基的表妹也被帶走

香港新聞組／香港30日電
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鄭敬基。（取材自臉書）
鄭敬基。（取材自臉書）

香港警務處國家安全處人員29日上午帶走通緝犯藝人鄭敬基的表妹及表妹夫，到警署協助調查鄭敬基勾結外部勢力危害國家安全等罪行。

文匯報報導，鄭敬基涉嫌干犯煽動分裂國家罪及勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，2024年12月24日被警方國安處懸紅100萬元（約12.7萬美元）通緝。國安處的行動再次表明，任何試圖規避法律制裁的潛逃行為以及協助潛逃的行徑將被法律嚴懲，無論是逃犯或其協助者無法逃避法律的制裁。

國家安全處曾於5月8日早上在沙田駿景園帶走鄭敬基的表弟簡偉成（57歲）及表弟婦李寶恩（58歲）到警署，協助調查鄭敬基勾結外部勢力危害國家安全等罪行，29日上午再在青衣帶走其表妹簡瑞英及表妹夫黃雄興到警署助查，其後於上午11時許由國安處人員陪同下離開青衣警署。

案情顯示，鄭敬基在2019年黑暴期間，頻繁現身於多個暴力示威現場，公開受訪支持暴徒，又乞求外國干預香港事務，及惡意誣衊警方行動，利用煽動性言論激化民眾仇恨港府的情緒，加劇集會的暴力程度。

在香港國安法實施前數天，鄭敬基與妻子潛逃至加拿大。竄逃後，鄭敬基變本加厲進行反中亂港活動，創辦「HongKonger Station香港台」社交媒體平台，於頻道發布多段煽動分裂國家的影片，又在「香港台」的Facebook專頁轉載另一名國安通緝犯許智峯專欄文章。

鄭敬基與多個海外反華組織關係密切。2023年5月，鄭出席並透過其網台直播「香港監察」加拿大分部的成立典禮；2025年4月，鄭參與「香港監察」在多倫多舉辦的研討會，討論加拿大政府就香港黑暴示威者而出台的移民政策。鄭敬基在海外又積極參與不同的反華示威活動。

2025年3月，鄭敬基刻意利用自身涉干犯香港國安法而被通緝一事作為政治籌碼，涉足加拿大政壇，代表加拿大保守黨出選多倫多的其中一個選區。其間，鄭藉誣衊中央及特區政府實施所謂跨境執法等言論，蓄意營造受迫害的假象以博取選票。然而其政治操作並不奏效，鄭敬基最終在這次加拿大地區選舉中落敗。

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