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港去年219公僕濫用病假 有人擦傷休15個月遭非議

香港新聞組／香港29日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧
香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧

香港立法會體演文出界議員霍啟剛28日在立法會大會提出質詢，關注公務員濫用病假情况，稱有公務員執行職務時被市民推跌擦傷，前後卻放近15個月病假，質疑是否合理。公務員事務局長楊何蓓茵表示，去年共有219名公務員被部門懷疑濫用病假，強調實際濫用病假的公務員「很少」，但承認近年領取「輕工紙」人數增加。

明報報導，霍啟剛表示，有意見稱每年公務員濫用病假個案逾百宗，問及政府會否修訂「公務員事務規例」，引入更嚴謹的病假審核機制。並稱，早前接獲個案一名公務員執行職務時被市民推跌致膊頭擦傷，先放110天病假，惟復工一年半後以事件導致精神受損害為由再放338天病假；當局其後向推跌該公務員的市民追討數十萬元病假薪酬賠償。

據報導，楊何蓓茵稱，不宜評論已進入法律程序的案件。她說，部門會要求懷疑濫用病假的員工向醫管局醫生或政府診所求診，並提交醫生證明書，2020至2024年相關個案有261、182、179、211及219宗。她強調，並非全部個案證實為濫用，但手上沒有實際濫用病假的數字。

楊何蓓茵說，去年全體公務員放工傷及非工傷病假總日數分別為約8萬日及約110萬日，約三成公務員全年無放病假，放超過10日病假的公務員占15%，包括因工作嚴重受傷、身患嚴重疾病的個案。

報導指出，工聯會梁子穎關注，部分公務員受傷後長時間領取「輕工紙」，即毋須從事特定工作的證明，質疑遭濫用，致同事工作量大增。楊何蓓茵承認近年領取「輕工紙」人數增加，將要求部門密切監察，並會由醫事委員會審視及評估員工情况。

報導說，選委界譚岳衡則稱，據他了解放半日病假毋須提交醫生紙，部分公務員每周都放半日病假。楊何蓓茵說，現時放不多於兩日病假毋須醫生紙證明，僅屬「特許安排」，「如果員工經常每逢星期一放病假、放一日，管方可以收回特許安排，要求即使放一日病假都要醫生證明書」。

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