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港企搶出口 運往美航線40呎高櫃飆漲500美元 一艙難求

香港新聞組／香港14日電
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中美關稅休戰90天，大量訂單需求爆發，大灣區許多港企和內地企業報復式出貨，致海運貨艙一艙難求，運價隨之暴漲。（中新社）
中美關稅休戰90天，大量訂單需求爆發，大灣區許多港企和內地企業報復式出貨，致海運貨艙一艙難求，運價隨之暴漲。（中新社）

中美12日在瑞士達成初步貿易協議，雙方「休戰」90日，其間關稅回復至4月2日前的水平，大灣區內的許多港資企業和內地企業紛紛加速出貨。由於航運公司之前大幅削減中美航線班輪運力，13日大量訂單需求爆發，致使許多出口企業一艙難求，運價隨之暴漲。

文匯報報導，目前40呎高櫃從中國發往美國西部和東部的航線價格均上漲500美元，分別報3000美元和4000美元。物流業資深人士預計，隨著需求的大增和調整航線需要時間，未來航運價格仍呈持續上漲的態勢。

數十年來在東莞生產玩具的港企成興塑膠製品董事長胡力恒13日興奮表示：「中美達成貿易協議是很大的利好，大幅降低公司出口產品關稅，之前因高關稅只得停止出貨和觀望，一直在煎熬中度過了艱難的一個多月。現在公司正在出貨，迎接很多急速的訂單」，他說最擔心的是「川普明天會忘記他今天說的話」。

中美瑞士經貿會談12日發表聯合聲明，雙方同意取消各自91%的懲罰關稅，及將各自24%對等關稅暫緩90天，即美國將把對中國進口商品徵收的關稅從145%降至30%，中國對美國關稅將從125%降至10%。

今次中美關稅戰「休戰」時機非常關鍵。5月是美國零售商傳統上為萬聖節、感恩節和聖誕節等年終假期下訂單的時間。故此，出口企業及買家都抓緊這90天的機會窗口盡快生產，把貨運到美國。

在旁的成興塑膠製品執行總經理鄧洪政欣喜表示：「今日（13日）已有美國客戶開始下單了，貨期要求很急，目前已有兩三個40呎高櫃玩具準備發貨，關稅將由客戶承擔。」然而公司面臨海運貨艙位不足的問題，導致運送困難，一個月後就迎來出貨高峰期，但是現在艙位就緊張，一艙難求並且面臨不斷漲價的壓力。

深圳嘀嗒嘀物流科技總經理張培培說，大量出口企業井噴式、報復式出貨，「瘋狂爭搶海運艙位，現在由中國發往美西和美東航線價格全線大漲，一個40呎高櫃分別由之前2500美元漲到3500美元，甚至已搶到4000美元了。」

中進國際貨代總經理唐毅指出，之前船東航線調整，把美國運力降下來，現在中美貿易突然恢復正常，出現搶艙位現象，「有的企業本來預訂100個高櫃艙位，現在訂150個艙位，艙位自然緊張和價格上漲。」

關稅 東航 貿易協議

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