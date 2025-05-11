寶貝媽…港鐵半職工作計畫助媽咪重投職場

香港示意圖。(圖/shutterstock)

全職媽媽若要返回職場工作，兼顧家庭，並非易事。港鐵客務主任黃美圻和陳庭煒，都曾經是全心投入家庭超過十年的全職媽媽，透過港鐵於2023年推出的「半職工作」計畫重投職場。她們表示半職工作彈性高，可以學習鐵路新知識之餘，工作更令她們獲得成就感，希望未來能進一步投入全職工作。

大公報報導，陳庭煒十多年前為了照顧一對子女，辭去文職工作，兩年前重返職場，加入港鐵「半職工作」計畫，現時是上水站客務聯絡主任，每周一至五的上午工作。她稱，雖然家庭工作兩邊兼顧會辛苦一些，但也很有成就感。

陳庭煒說，曾有一名七、八歲的小朋友與家人走散，在溝通過程中，發現小朋友更患有自閉症，她耐心與小朋友交流，「我就用媽媽的語氣，慢慢嘗試不同的方法，詢問小朋友的資料，盡量不嚇到他，最後在粉嶺站找到孩子家長。」

據報導，青衣站客務聯絡主任黃美圻曾任酒店前台的工作，兒子出生後，她離開職場，專心照顧家庭已約十年，隨著兩個兒子升小學，她萌生重返職場念頭。加入港鐵的半職工作後，每周三至周日工作，每天工作四小時，可以送孩子上學後再返工，中午下班後也有足夠時間照顧家庭、接孩子放學。

黃美圻笑稱，兩個兒子都是「鐵路迷」，他們有了更多交流話題。有次她在返工時，看到了兒子悄悄來「探班」，觀察媽媽穿着制服服務乘客的模樣。這種獨特的親子 互動，讓她的職場回歸之路充滿了成就感。