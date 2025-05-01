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22歲港男貼文「香港人加油」被控煽動罪 申請保釋被拒

香港新聞組／香港1日電
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香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

再有港人被指在網上發布具煽動意圖內容被檢控，香港警方國安處4月28日在九龍拘捕一名22歲男子，涉嫌在網上社交平台，發布具有煽動意圖的信息，被控「發布煽動刊物」罪，4月30日首次提堂，被告申請保釋被拒。

香港01報導，調查顯示，該名被捕男子涉嫌多次透過網上社交平台發布具有煽動意圖的信息，內容包括煽動他人引起對中華人民共和國憲法確定的國家根本制度的憎恨、藐視及對其離叛、不循合法途徑改變中央就特區依法制定的事項；或在特區依法制定的事項及作出不遵守特區法律的作為或不服從根據特區法律發出的命令的作為等。

據了解，被捕男子任職麥當勞，於2024年中持續在社交平台Instagram、X發布包括帶有港獨意味的「光時」、「共產黨下台」、「香港人加油」等口號、「願榮光歸香港」歌曲及數十篇帶有煽動意圖的帖文，亦曾於九龍區多個人流密集的地點，張貼內容圍繞煽動他人顛覆國家政權的單張。

警方提醒市民，「明知而發布具煽動意圖的刊物」屬嚴重罪行，首次定罪最高可被判處監禁7年。市民切勿以身試法。

香港 麥當勞 華人

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