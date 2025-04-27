港DSE歷史考五四運動、1960年代受內地影響 師生回應曝

香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港 中學文憑試（DSE）歷史科26日開考，歷史科共設兩卷，其中卷一設4條必答題。有題目涉及1960年代香港嚴重旱災，廣東省提出願意供水，並問及考生當年香港社經發展在多大程度上受內地影響。

香港經濟日報報導，第一題提供有關1950年代香港與內地間的貿易貨值的資料，要求考生指出當時香港與內地貿易的一個趨勢。

第二題有關五四運動及20世紀初的中國，要求考生描述在1902-27年間中國婦女地位的轉變及1919-20年間北京大學在中國發展馬克思主義中所扮演的角色；最後問及考生五四運動對20世紀初中國蛻變的重要性。

第三題則涉及巴黎和會與1910年代及1920年代的歐洲，提供兩幅20世紀初的歐洲地圖，以及在1919年出版，與巴黎和約有關的漫畫。題目問及考生是否統一「巴黎和會解決了導致第一次世界大戰的問題 」。

第四題有關1946至60年間的冷戰發戰，資料提供一幅在1951年出版的法國海報，内容與呼籲全面禁止核武有關，以及946至60年間發生的事件，問及考生「冷戰的發展在多大程度上取決於蘇聯」。

另據香港01報導，有歷史科老師認為，今年兩份卷的難度與往年相若，而卷一罕有出現占1分的題目，不過，考生作答時亦不能掉以輕心，只以一句作答完結。

至於卷二，他指考問上有既定立場，考生須對課題內容熟悉，回答大躍進、調整政策及文化大革命的正面影響。他強調，歷屆試卷一向有既定立場題，且不只涉及中國史，因此毋須見怪。

在葵涌試場，歷史科考生李同學指今次考卷較容易作答，預計能考獲第4級成績。他表示，卷一出現一分題，形容是「送分」，問法似公民科和中史科，「有點突然，不過大路（不足為奇）」。

至於卷二，他選答了日本 軍國主義和二戰兩題，前者貼中題目。他指自己對日本史較有興趣，加上認為一定會出，因此將溫習重心放在日本。

曾同學則形容今年考卷「正正常常」，不過認為卷二第5題問及「冷戰發展由蘇聯角色主導」較為「刁鑽」。她和何同學在卷二均有選答日本軍國主義，形容題目「大路」。

對於有考生指擔心該題敏感而避答，他認為毋須擔心，「最重要是考生如何演繹」，重申歷史科仍著重獨立批判思考。