港製「奔月機器人」樣機 拚年中測試 無線充電功能獨特

香港示意圖。(圖/shutterstock)

在24日第十個「中國航天日」啟動儀式上，國家航天局正式發布探月工程四期嫦娥八號任務合作項目遴選結果，香港 牽頭的「月面多功能操作機器人暨移動充電站」入選。

文匯報報導，項目負責人、香港科技大學太空 科學與技術研究院院長、機械及航空航天工程學系于宏宇受訪表示，目前團隊正在進行設計，希望2025年中把原理樣機造出來進行測試，預計2027年上半年進入正樣階段，根據初樣得到的數據，把可以上天的機器人造出來。

據介紹，嫦娥八號為中國探月工程四期的重要項目，計畫於2029年前後發射，是由中國牽頭建立國際月球科研站的先行計畫之一，為未來在月球極區長期維持無人月球站建立基礎。

港科大作為是次項目的主導機構，會聯同香港理工大學、香港大學、香港中文大學、香港城市大學，及上海航天技術研究院、大連理工大學、深圳大學、南非國家航天局等，攜手實現從概念、研製、生產、測試到系統的前沿航天技術創新。港府 透過InnoHK研發平台成立香港太空機器人與能源中心負責此任務。

于宏宇表示，推動「月面多功能操作機器人暨移動充電站」的項目，源於2030年到2050年建成月球科研站的目標，嫦娥八號將以機器人演練前期任務，包括部署科學儀器、月球資源利用、多機器人協作。機器人重100公斤，設計包括太陽能翼的無線移動充電站，也可以為其他的機器人及巡視器充電， 「比較驕傲地說，這個無線充電功能是我們香港機器人的獨特功能。」

要研發一台可以在月面作業的百公斤機器人，極具挑戰。于宏宇表示，沒有大氣層的月球，月夜時分熱量很快散掉，月表溫度能達到零下攝氏230度，而此次機器人還是在月球南極作業，這意味著所有材料、結構、電子元器件都要保證能在這個環境正常運作。因此，該項目中將通過先進熱控設計，使得敏感器件在此超低溫環境得以「存活」。

另一個難點是月塵，它和地球塵土不一樣，它非常尖銳，帶有電荷，附在機器人或太陽能板上都是有損害的，故團隊要在設計中、測試中攻克困難。

于宏宇形容，該項目是站在國家探月任務的肩膀上往前走，「基本上我們看不到不可逾越的障礙。航空航天任務一定要把問題在登月前完全解決，不允許有遺留問題。」