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港大畢業生6年前咬斷警長手指 允賠3.6萬美元和解

香港新聞組／香港25日電
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香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

一名港大畢業生在2019年警民衝突時咬斷警長的無名指，24日雙方達成和解，被告將賠償28萬元（港元，下同，約3.6萬美元）。

明報報導，2019年7月14日沙田新城巿廣場爆發警民衝突，港大畢業生因襲警和咬斷警長的無名指，被裁定擾亂公眾秩序、襲警、對他人身體加以嚴重傷害及有意圖傷人共四罪罪成，判囚五年半。涉事警長早前入稟向港大畢業生索償，高等法院24日開庭處理。

據報導，原告梁啟業24日由律師代表應訊，已刑滿出獄的被告杜啟華親自到庭。聆案官葛倩兒甫開庭表示，本案訴訟雙方已簽署同意傳票，杜啟華會支付28萬元予梁啟業，雙方達成和解。

報導稱，聆案官指出，杜啟華同意本月29日之前支付首筆款項10萬元，餘下18萬元會在18個月內支付；若杜沒有準時付款，梁啟業有權追討或提訟。聆案官表示，杜支付賠償金後，將解除本案的法律責任，而法庭不作訟費命令。

報導指出，除了本宗高院索償案，杜啟華亦面對區院民事訴訟。當日報稱受襲的警隊指揮官梁子健向杜追討賠償，司法機構網頁顯示案件排期下月12日開審，料歷時兩日。

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