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香港鴻運冰廳餅店隔4個月「復活」 熟客：貴了幾元

香港新聞組／香港19日電
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香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港旺角「鴻運冰廳餅店」四個月前結業，在18日復活節長假期首日原址重開，店鋪保留原有招牌、新增舊海報等懷舊裝飾，有熟客立即回來光顧，形容有種失而復得感覺，但表示價錢較以前貴了幾塊錢，尚可接受。

香港01報導，1998年上映、周星馳主演的「行運一條龍」電影中「行運茶餐廳」，就是位於旺角上海街的鴻運冰廳餅店，該店去年底結業後18日重開，由翠華集團營運，並沿用舊有班底。

店鋪保留原有招牌及印有「鴻運一條龍」的玻璃鏡，店內則新增許多懷舊裝飾，如有角落貼滿舊報紙、海報等，後巷亦有供人打卡的燈飾。

下午4時許，店鋪有不少人入座。光顧鴻運有四、五年之久的陳先生指，留意到鴻運18日重開，特意來重溫。

陳先生認為重開後裝修更嶄新及舒適，亦保留懷舊風味。他表示以前最喜歡該店的沙爹牛肉麵，再次嘗試，發現「價錢跟了通膨少許」，但升幅不多，僅約幾元，仍能接受。

旺角街坊、光顧鴻運20多年的朱先生亦發現部分餐價錢較以前貴了約幾元，但認為其食物水準比普通茶餐廳高，仍可以接受。對於鴻運重開，他指感到有失而復得的感覺。

有幫襯鴻運約3年的顧客則認為店鋪重開後失去懷舊風味，更喜歡以前的裝修風格。不過他認為店鋪重開是件好事，未來亦會不時光顧。

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