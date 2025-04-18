時機不對 港總商會、新民黨延後訪美 國泰首航達拉斯不變

香港總商會原訂本月24日起訪問美國七天，香港總商會代表、立法會議員林健鋒（左）17日表示，基於目前中美經貿環境波動，政策不確定性高，總商會已決定延後訪美行程。（新華社資料照片）

中美關稅 戰陷僵局，香港 總商會和新民黨推遲訪美團。總商會原定下周訪美，會見當地商界及爭取約見商貿官員，但行程決定延後至今年下半年，商會解釋是考慮到當前情況，有理事會成員稱，是商會商討後決定，不受其他因素影響。新民黨表示，原先籌畫最快本月訪問美國，現決定延至更平靜的時機。特首李家超稱，面對關稅戰香港不會低頭，各界已準備好打持久戰，港府 會越戰越勇。

明報報導，中聯辦17日發稿表示，主任鄭雁雄主持學習夏寶龍講話會議並作領學發言，新聞稿中18次提及「鬥爭」，提出「香港鬥爭的職責任務」， 強調港府要「落實好中央要求」及「把中央期望變成實際行動」。

據報導，李家超17日出席人大政協座談會後，在社交網站引述與會者提出「準備好打持久戰」。他強調「港府會凝聚一切力量，與霸凌主義鬥爭」。

報導稱，總商會原定派出商界高層代表團，24日起先到訪美國達拉斯，見證國泰航空開通往來香港及當地航線，其後轉到華盛頓及紐約，會見當地商會、企業、智庫及港商，亦爭取約見商貿部門官員。國泰達拉斯首航會繼續，但取消在港舉行慶祝儀式。新民黨原定最快本月訪問華盛頓，亦決定延期。

報導說，另邊廂，香港美商會下周舉辦峰會，美國前副國務卿坎貝爾、中國外交部駐港特派員崔建春、美國駐港澳總領事梅儒瑞將出席並致辭。截至17日，峰會議程暫未有變動。

報導指，港澳辦主任夏寶龍15日砲轟美國加徵關稅，商界聽聞事後有人收到提示，不要在此時訪美。有商界中人表示，有人提出現時不是訪美的時機，總商會憂節外生枝，故暫緩訪美。

報導引述香港總商會總裁楊偉添稱，自己無收過任何提示，純粹是聽到會員聲音及評估中美局勢。他表示，總商會上次訪美已是7年前，目前可待局勢明朗一點再前往。

報導說，總商會代表、經民聯商界議員林健鋒16日說不應拒絕民間交流。他17日說，基於中美貿易環境波動，政策不確定性高，因而延後訪美行程。

報導引述蘭桂坊創辦人盛智文說，月前曾考慮隨團赴美，但認為此時並非合適時機，認為香港現應保持低調。他說，此時訪美反而可能被美國港府視為示弱，「說到中國派商人來嘗試商討交易」，就算見到美國官員，「對方也沒有實權，只是浪費時間」。