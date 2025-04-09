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曾當街掌摑母親 前香港特首梁振英次女33歲猝逝

香港新聞組／香港9日電
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前特首梁振英次女梁齊昕33歲驟逝。（取材自Instagram）
前特首梁振英次女梁齊昕33歲驟逝。（取材自Instagram）

香港特首梁振英的次女梁齊昕，8日在筲箕灣一服務式公寓內被發現昏迷，經檢查後證實不治，得年33歲。

綜合媒體報導，梁振英於9日清晨5時左右，在社交媒帳號上證實齊昕離世。他在帖文中寫道：「齊昕走了，走得很突然，沒有留下隻言片語，只是安詳的躺在床上，前幾天她還主動去接種流感疫苗。感謝警方和法醫的調查，目前可以排除自殺和其他的可疑。感恩各位朋友在我們一家最困難時刻的關心、理解和慰問。」

特首梁振英的二女兒梁齊昕。（取材自臉書）
特首梁振英的二女兒梁齊昕。（取材自臉書）

據報導，警方於8日晚上10時40分，接獲愛德街1號的職員報案，指33歲姓梁女住戶，懷疑於上址一單位內暈倒。救援人員接報到場，發現梁女倒臥在床上，現場被證實死亡，死因有待驗屍後確定。9日凌晨1時許，梁振英由警方便衣人員陪同下，步入公寓了解。

報導指出，梁齊昕的社交平台帳號中，有一個已被鎖住僅限朋友分享。她於3月4日發文稱「我真的很病」，並於3月6日留下英文詩句「心碎是有史以來最響亮的寧靜」，並邀請網友分享最傷心的故事。

據媒體報導，梁齊昕於1991年出生，是梁振英的次女，曾經入讀倫敦政治經濟學院修讀法律系，但讀到2013年6月時選擇休學，因立志成為模特兒，進軍娛樂圈，但出格言行一直是媒體焦點。有精神科醫生指出，梁齊昕可能患上抑鬱焦慮症，而梁振英也曾說過女兒健康有問題。

梁齊昕事前PO出為萬聖節悉心打扮的照片。（取材自臉書）
梁齊昕事前PO出為萬聖節悉心打扮的照片。（取材自臉書）

2015年11月1日，梁齊昕在萬聖節打扮成「女鬼」，在中環與的士司機發生口角，情緒失控。母親唐青儀趕到現場時，梁齊昕情緒激動，甚至掌摑母親。

流感疫苗 香港 萬聖節

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