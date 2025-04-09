美加徵關稅 工商界：香港出口製造業將步入寒冬

面對美國加徵關稅，代表工商界的行政會議成員說，香港出口及製造業將步入寒冬。圖為香港葵涌貨櫃碼頭堆滿貨櫃。（美聯社）

香港 特首李家超批美國加徵關稅 是霸凌及野蠻，又稱，相信香港經歷無數風浪，每一次都能在挑戰中更茁壯。代表工商界的行政會議成員則說，香港出口及製造業將步入寒冬。

李家超8日出席行政會議前，批評美國加徵關稅，他認為香港作為國際自由港，短期內無可避免會受到影響，尤其中小企和跨境電商等，但香港經歷無數風浪，每一次都能在挑戰中更茁壯，相信香港的敏銳觸覺、靈活和韌性，可處變不驚，克服挑戰。

香港行政會議成員林健鋒說，面對川普政府加徵關稅，與美國進行貿易的香港出口商及製造商首當其衝，情況若繼續惡化，香港出口製造業將步入寒冬。有企業反映美國進口商強迫香港出口商和製造商分擔關稅，亦有美國進口商在下單後遲遲不肯收貨，導致香港製造商囤積數以千計貨量，包括電子及高科技產品等，在資金周轉方面亦受影響。

香港新聞組／香港9日電

另據明報報導，貿易發展局電子及家電諮詢委員會主席兼香港工業總會主席莊子雄透露，現時香港電子產品有56%內銷，他指業界已做準備，關稅落實後美國入口商未必有其他選擇，或可在不同地方設生產線。

報導稱，莊子雄形容美國加稅是難關亦帶來機遇，籲業界透過貿發局提供的平台，接觸不同國家和地區買家，更多發展一帶一路 、歐盟及南美洲市場。

報導說，立法會財委會特別委員會8日討論財經事務時，民建聯梁熙提出，香港現有保險、強積金、大學基金共約2兆元（港幣，下同，約2573億美元），促請當局思考在「風險為本資本制度」基礎下，善用本地龐大資金池，優先投放於本地市場。