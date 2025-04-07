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香港區會全年大會0發言 6委任當然議員「如廚師不煮飯」

香港新聞組／香港7日電
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港選舉改制後的區議會上任年餘，區議員工作報告上周出爐，明報統計去年470名區議員在區議會大會的發言次數，其中33名區議員去年在逾8成的大會會議中沒有發言，當中6名委任或當然議員全年大會零發言。曾任兩屆民選區議員的謝偉俊表示，「議員的天職就是發言」，認為零發言不理想，議員不發言「等於廚師不煮飯、司機不開車」，估計部分新科議員經驗不足，籲可向資深議員取經。

明報報導，民政事務總署回覆查詢則表示，區議會大會是區議員向港府表達意見的其中一個渠道，不應單憑發言次數衡量區議員的工作。

據報導，區議員履職監察機制規定區議員出席率須達8成，當局稱今屆區議員出席率是歷屆最高，不過指引沒規範議員開會須發言。據去年18個區議會大會的會議紀錄，33名區議員在超過八成會議沒發言，即全年僅在一次會議發言，除了新民黨沙田區議員羅伊琳為直選議員外，全屬委任、地委會或當然議員。

報導稱，觀塘區吳承華、東區陳杏、西貢區王文、離島區周玉堂、北區朱浩賢及經民聯周天意，更是全年在大會「零發言」。身兼南丫島南段鄉委會主席的周玉堂解釋，區議會去年甚少關於南丫島的議程，「其他（地區）的我便無謂多發言」，他自言有盡責，不擔心居民認為他懶惰。周天意則稱，區議員職責不限於在會上發言，一直有跟進求助個案、向港府反映意見等。

報導引述陳杏及王文同稱，若已有其他議員提出相同意見，會避免重複發言。吳承華則一直迴避查詢，反問記者「你讀哪間學校」，又說「你做這行不容易，人工又低，跑來跑去，好辛苦啊」。

報導說，綜觀4個界別區議員，直選議員發言相對踴躍，當中近半、43人在去年全部區議會大會均有發言。至於地委會、委任及當然議員，約三成人有在全部會議發言。以發言次數計，直選議員去年平均每人發言約10次，地委會、委任及當然議員平均全年發言7次。新制下區議員每月薪金為3萬8350港元（約4933美元）。

此外，據報導，全體470名區議員的工作報告，直選區議員去年平均接獲1295宗個案，明顯高於其他界別區議員。有當然議員全年接獲9宗個案，與處理最多個案的議員相差逾300倍。民政事務總署回覆查詢，稱個案數字受區情需要等多種因素影響，不能單憑數據衡量區議員工作成績。

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