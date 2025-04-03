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香港警務處長周一鳴履新：首要任務維護國家安全

香港新聞組／香港3日電
根據香港特首李家超的提名和建議，中國國務院2日決定任命周一鳴為警務處處長，免去蕭澤頤的警務處處長職務。（中新社）
根據香港特首李家超的提名和建議，中國國務院2日決定任命周一鳴為警務處處長，免去蕭澤頤的警務處處長職務。（中新社）

香港警務處長蕭澤頤1日退休 ，52歲的警務處副處長周一鳴2日升任，他說不擔心受美國制裁，上任後有三個工作重點，首要是維護國家安全。

明報報導，周一鳴認為香港雖穩定下來，但暗湧處處，文化藝術及媒體亦嘗試煽動他人，很多人以不同方式軟對抗，須鞏固市民國安意識。

據報導，對於剛卸任「一哥」的蕭澤頤被美國制裁，周形容美國以「野蠻行為」恫嚇打壓，證明警隊行動成功及有效，他不會擔心，反要思考「如何再做得更好，再做得更多」，將無畏無懼帶領警隊接受挑戰，相信制裁不影響警隊的國際合作。

報導稱，中國國務院2日任命周一鳴為警務處長，同時免去蕭澤頤職務。特首李家超稱，周一鳴在刑偵調查及情報蒐集等經驗豐富，深信他有力帶領警隊。至於昨起退休前休假的蕭澤頤，李形容他處理社會衝突時堅守崗位，決心守護香港及維護法治，任內亦採取有效措施遏制騙案及打擊犯罪活動。

報導說，周一鳴1995年加入警隊，由見習督察做起，多年來從事刑事調查及情報蒐集工作，較為人熟悉是他於2019年反修例事件期間出任西九龍總區副指揮官，處理理大警民衝突。他其後3年間連升3級，由助理處長晉升至副處長。警隊高層一般退休年齡為57歲，若無人事變動，意味周可至少擔任「一哥」5年。

報導指，周一鳴2日會見傳媒稱，很榮幸接任處長一職，上任後有3個工作重點，第一是維護國安及提升全民國安意識；第二是推動「智慧警政」提升行動及工作效率；第三是鞏固團隊文化，深化警員共同價值觀和歸屬感，並提供支援和發展機遇。

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