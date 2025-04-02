張國榮逝世22年 全球「哥」迷聚港悼念 唐唐傳未曝光舊照

香港尖沙咀星光大道張國榮手印前，1日來自世界各地的張國榮歌迷獻花紀念他去世22周年。（中通社）

4月1日是香港 傳奇藝人張國榮 （哥哥）逝世22周年紀念日。每年的這一天，世界各地的「哥」迷都會自發到香港文華東方酒店外獻花悼念，寄託對這位深受喜愛的藝人的思念。張國榮在2003年4月1日於文華東方酒店跳樓身亡，留下了無數悲痛。

大批全球各地粉絲1日到香港中環文華東方酒店外獻上鮮花，悼念藝人張國榮逝世22周年。（中通社）

綜合大公文匯報、香港01報導，在香港，粉絲們早早聚集在文華東方酒店外，獻上花束和照片，重溫張國榮的音樂和電影作品。張國榮的經紀人陳淑芬（陳太）與兒子陳家豪、「哥哥」生前好友連炎輝、「哥哥」前助手Kenneth及譚明玉（羅文妹妹） 等，聯同近500位來自香港、內地、日本 、南韓等的「哥」迷，更齊聚沙田寶福山，向這位永恒的偶像悼念致意。

香港尖沙咀星光大道張國榮手印前，1日來自世界各地歌迷獻花紀念藝人張國榮去世22周年。（中新社）

22年過去，大家仍在繼續寵愛張國榮，陳太特別訂製由紫玫瑰組成的「22」心型花飾，象徵「哥」迷22年不變的摯愛。而各地的「哥」迷也紛紛送上別致的花牌，寶福山上花海一片。

大批全球各地粉絲1日到香港中環文華東方酒店外獻上鮮花，悼念藝人張國榮逝世22周年。（中通社）

長情的日本「哥」迷，每年4月及9月都會親自赴港送上千羽鶴，這次摺製代表「哥哥」生辰日期的912隻粉紅色千羽鶴綴以櫻花配飾，表達「哥哥」在他們心中永遠盛放。

大批全球各地粉絲1日到香港中環文華東方酒店外獻上鮮花，悼念藝人張國榮逝世22周年。（中通社）

為感謝「哥」迷對「哥哥」永恒的關愛和支持，陳太特別印製限量紀念卡，正面印上張國榮的經典舞台造型與親筆簽名，背面印有「哥」迷會會歌──「Dear Leslie」的歌詞。

到場獻花的還有未滿20歲的「00後」女學生，她說：「去年在電影『九龍城寨之圍城』中聽到『Monica』這首歌就立即喜歡了，繼而開始留意哥哥的電影和演唱會，覺得他是一個很有個人魅力、很特別、很代表到香港的歌手。」

此外，哥哥生前摯愛唐鶴德（唐唐）1日凌晨在社交網站上傳哥哥未曝光的單人舊照和「霸王別姬」劇照，以及哥哥唱出「Monica」的片段作悼念，並留言：「誰能代替你地位」，隔空向另一世界的愛人喊話。

張國榮的音樂和電影作品至今仍被廣泛喜愛，他在1980年代和1990年代的作品，如「英雄本色」、「霸王別姬」、「阿飛正傳」等，仍是許多人心中的經典。