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香港行人亂過馬路罰257美元 不定時、不定點嚴厲執法

香港新聞組／香港25日電
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香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

馬路如虎口，行人使用道路時應注意安全。今年首兩個半月，有23人死於交通意外，按年飆升四成，當中三分一為行人，部分涉及亂過馬路。警方早前預告，本周起將針對交通違例在各區嚴厲執法，打擊不小心駕駛、超速駕駛和不遵守交通燈號過馬路、沒有使用行人過路設施等違例事項。

大公、文匯報報導，根據《道路交通（交通管制）規例》規定，在交通燈控制的過路處，行人必須遵從交通燈指示，若無合理辯解違反規例者，可處罰款2000港元（約257.2美元）。

警方交通總部與五大總區交通部人員，24日起於全港各區不定時、不定點進行大型嚴厲執法，更會配合便裝及高點攝錄，打擊不小心駕駛、超速、不遵守交通燈號過馬路，無使用行人過設施等常見違規，務求提高市民大眾的守法和道路安全意識。

警方重申，執法絕對不是為「追票」，而是希望市民體會到「謹慎守法，你我有責」的重要。今年首季有7名行人在交通意外中死亡，其中6人為年滿65歲長者，當中5人涉及亂過馬路，最常見成因是不遵守交通燈號橫過馬路、「攝車罅」或在大型車輛盲點走出馬路等。

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