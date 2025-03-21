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美暫停難民安置 滯港13年難民出發前一刻夢碎

香港新聞組／香港21日電
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

美國總統川普上任後簽署多項行政命令，其中自1月27日起暫停美國難民安置計畫，並取消所有難民來美航班，令一些滯港難民青天霹靂。

自由亞洲電台報導，香港中文大學新聞與傳播學院刊物「大學線」訪問到其中一位滯留在港13年、最近獲批移居美國的難民John，他原本已持有一家六口於1月27日先飛往洛杉磯，再轉到新墨西哥州阿布奎基的機票，準備到美國展開新生活，卻在出發前收到「毀滅性的消息」，指所有在行政命令後抵達美國的難民航班將會取消，而航空公司預定抵達洛杉磯那刻剛好是「行政命令」生效後半小時。

John 形容那種感覺就像「揮之不去、持續地頭痛」，目前只能在港重辦入學、重簽租約等，繼續等待將來定居某地的一天。

一直協助在港難民的基督教勵行會難民服務中心的社工Jeffrey Andrews指，中心目前有30至40位難民已通過計畫，正等候美國移民局安置，卻因行政命令被迫繼續滯留香港。

要走到獲批移居到第三國這一步並不簡單，香港因沒有參與難民公約，所以不會給予任何人難民身分，他們只能向入境處申請成為免遣返聲請者，並等待轉介至聯合國難民公署處理難民資格，再安排移居至第三個國家。

但在港成功獲批免遣返聲請人數已寡寡可數，根據入境處數字，2009年底至去年，只有355宗獲確立的酷刑／免遣返聲請個案，成功率僅1.1%。

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