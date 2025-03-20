23條立法1年 在英港人籲打擊跨境鎮壓 跨海聲援港人權

十名一身黑衣的示威者，19日在英國國會大廈外，參與由國際特赦組織英國分會組織的示威。 (取材自主辦單位)

一年前的3月19日，香港 立法會通過俗稱基本法23條的「維護國安條例」，並擴大針對罪行的範圍。在23條立法1周年之際，一群在英港人聯同超過20個團體向英國首相施凱爾 發出聯署信，要求英國政府保護在英的香港民主活動人士，並強烈呼籲英國加強打擊中港跨境鎮壓行為。

自由亞洲電台報導，10名一身黑衣的示威者，19日在英國國會大廈外，參與由國際特赦組織英國分會示威。他們戴上白色面具、以紅色交叉封口，象徵在香港基本法23條底下，海內外港人被滅聲，而身處英國的港人也同樣活在恐懼中。

其中一位示威者，是被港府 懸紅百萬港元（約12.8萬美元）通緝的在英港人、香港自由委員會基金會（CFHK）傳訊及傳媒助理張晞晴。她批評港府以基本法23條，擴大打壓範圍，異議人士的親友若不舉報他們，也同樣會被視為犯法：「香港已不再是官方所聲稱的金融城市。我們今天在這裡，呼籲英國政府支持我們、支持民主活動人士。英國政府應解決中共跨國鎮壓及長臂鎮壓問題。」

英國國會跨黨派香港小組主席、執政工黨下議院議員麥道國（左）現身支持港人。(取材自主辦單位)

英國國會跨黨派香港小組主席、執政工黨下議院議員麥道國（Blair McDougall）現身支持。他提到，近日接連有英國居民收到匿名信件，呼籲舉報被懸紅通緝的在英港人，促請英政府以更強有力的行動，抵抗中港政府在英國的跨境鎮壓行為，要讓中國政府知道這樣做的後果：「若想和英國建立經濟及外交合作關係，就要遵守基本行為準則。」

7名被港府懸紅通緝的在英港人，也聯同超過20個在英港人及人權團體，向英國首相施凱爾發出聯署信，要求英國政府作出多項承諾，包括承認跨國鎮壓是人權問題並作出回應、制訂國家戰略保護和支持受影響人士；利用聯合國等機制促請中港當局廢除23條等壓制性法律；建立專門報告機制和熱線，處理跨國鎮壓投訴；調查並起訴跨國鎮壓罪行等。

此外，在台港人團體香港邊城青年與多個民團19日在台灣立法院召開記者會。香港邊城青年祕書長馮詔天表示，可觀察到中國大陸跨境鎮壓型態愈來愈多，記者會主要訴求有3個，包括反對國安惡法、聲援港政治犯、拒絕中國大陸跨境鎮壓。

在台港人湯偉雄提到，年初在一名在港好友社群頁面留言，對方竟然接到香港政府關切電話問「你們是什麼關係」。「這是對我的跨境鎮壓」，他說，這也將使其盡量減少聯繫，避免造成對方困擾。