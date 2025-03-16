申濕地南生圍起樓 發展商設保育基金 環團憂危生態

南生圍濕地有「城市之肺」美譽。（新華社）

規畫逾30年的南生圍發展計畫，發展商恒基地產等正就發展項目的環評報告諮詢公眾，至22日屆滿。該項目涵蓋南生圍及附近甩洲共約166公頃土地，面積約等於9個維園，住宅發展地盤位於南生圍南面約11.6公頃土地，靠近郊遊景點「婚紗橋」。發展商表示會將餘下逾九成土地交還政府，並向政府提供一筆過保育基金，供相關部門長期管理保育之用，但沒透露金額；若與政府達成協議，最快今年第三季展開濕地營造工作，今年內不會動工建屋。有環團質疑發展涉及高生態價值蘆葦牀，不符新自然保育政策原則，促政府小心研究。

明報報導，環境及生態局表示，由於擬議濕地保育公園內有大量私人土地，收回土地要大量資源，因此除收回土地外，政府需探討其他可行的土地徵用方式，而新自然保育政策下公私營界別合作計畫是其中一個可考慮選項。

據報導，南生圍是繼豐樂圍後第二個於濕地保育區興建的私人住宅項目，按照發展商提交的最新方案，發展項目涵蓋166公頃土地，當中南生圍南面一幅約11.6公頃土地擬建2521個住宅單位，料供逾6000人居住，涉及140幢3層高獨立屋及28幢19至25層高大廈，總住宅樓面約300萬平方呎。

南生圍發展項目位於該區核心地帶，過去發展商向城規會提交規劃申請，會一併提交非發展部分的保育方案，而南生圍保育工作亦會由發展商負責，資金來自發展商成立的基金。

報導指出，發展商表示，會堅持「先保育後發展」原則，目前會做好環評的公眾諮詢工作，若順利獲批，下一步是與政府商討補地價及保育基金等工作，期望最快今年第三季落實濕地保育工作，然後才會在發展區北端展開第一期建設，以確保對雀鳥及附近民居影響減至最低。

環境局表示，南生圍項目建議的濕地保育措施，與報告當中建議的南生圍濕地保育公園目標、功能及發展主題大致相符，政府會適時展開南生圍濕地保育公園的詳細研究，並會在審批項目時，與項目倡議人商討與南生圍濕地保育公園相關的安排。

報導稱，長春社公共事務經理吳希文說，在新自然保育政策下，公私營界別合作計畫容許在12個優先保育地點內「生態較不易受破壞」的部分發展，而南生圍項目環評報告顯示發展區的蘆葦牀具高生態價值，與非發展部分同樣脆弱，質疑是否符合上述原則，認為政府應小心研究。