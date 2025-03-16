港車北上申請破10萬 運輸局長：年內推出「粵車南下」

香港特區政府運輸及物流局局長陳美寶表示，會做好準備，年內實施「粵車南下」。 （取材自網誌）

「港車北上」於2023年7月1日起正式實施，香港 特區政府運輸及物流局局長陳美寶15日透露，「港車北上」新申請數字近日已超越10萬大關，局方會加強優化電子服務，更好地應對新申請和續期申請的需求，及適時優化有關安排；同時，「粵車南下」將於年內推出，局方會做好準備。

文匯報報導，有香港特區立法會議員認為，「粵車南下」可吸引遊客赴港消費，若實行配額制，應設置一定門檻，優先惠及在港投資和高消費的人士。

報導指出，15日是陳美寶履新運輸及物流局局長的100天，她發表網誌指，該局新一年的工作迎來多項突破，其中「港車北上」在2023年實施首年，已收到4萬多輛合資格港車新申請，去年升至約5.2萬輛，今年首兩個月再接獲約8000輛新申請，至今合共超過10萬輛新申請，其中約9.6萬輛完成審批程序並獲發許可證，成績令人鼓舞。

她表示，今年初起提高「港車北上」申請數目，由每個工作天400宗增加至500宗，旨在更好地應對新申請和續期申請需求。

「粵車南下」有望於年內實施。據報導，根據廣東省交通運輸廳早前發布的「廣東省機動車經港珠澳大橋珠海公路口岸入出香港口岸自動化停車場的管理辦法（徵求意見稿）」，「粵車南下」首階段經港珠澳大橋珠海口岸入出香港口岸自動化停車場，不能進入市區範圍，離港時原路返回。廣東省會分批有序開放申請，申請成功的粵車應自進入香港後的6個月內駛離香港，返回內地。陳美寶表示，局方已為此做好準備。

報導指出，立法會議員張欣宇15日表示，「粵車南下」首階段作為試行前期是合理的，估計這一階段可吸引兩類人自駕 來港，一是內地赴港搭乘飛機的旅客，因習慣駕車，停車地點較為靠近機場，符合這類旅客需求；二是希望體驗港珠澳大橋的旅客，「因為來港之後也不能進入市區，駕車對整個來港行程意義不大，這部分熱度維持未必會很久，可能頭一兩年，時間長就會淡了。」

對下一階段計畫要如何擴展，他建議特區政府可效法廣東省早年對「港車北上」的要求，例如設置一定投資門檻，「最開始申請粵港兩地車牌，是要求申請者在粵有一定投資額，最初高達800萬港元（約103萬美元）、1000萬港元（約129萬美元），後來要求逐漸降低。」

報導稱，張欣宇解釋，作為車輛的容留地，香港和廣東省對「粵車南下」與「港車北上」的政策初心非常相似，即吸引外地車輛到埠，以帶動振興本地經濟，不同之處在於香港城市交通容量更為有限，可接納粵車數量更少，「如果下一階段，我們允許大規模申請，但是採取抽籤制，每次只放出很少的名額，每次抽籤都抽不中，相信輪候人士體驗也會好差。不如直接回到政策原意，從高端旅客入手，將『粵車南下』配額作為一個禮遇，一舉兩得。」

他並建議特區政府與旅遊發展局或銀行等行業協會攜手，篩選出部分在港高投資、高消費的旅客，向對方提供配額，「假設可以舉辦一個消費禮遇獎，在港年消費達50萬元，即可獲配額。」

報導說，隨著「港車北上」車輛增多，每逢節日結束，港車返港時港珠澳大橋都會出現塞車情況。張欣宇認為，車輛堵塞根源在於口岸檢查能力達到瓶頸，而非大橋本身承載量問題，「港珠澳大橋的通行能力是每小時4000輛至5000輛車，現在即使是高峰期，全日可能只有兩萬架車，遠遠沒有達到上限。」他建議未來口岸檢查更多使用科技手段加快通行，甚至可做到「無感過關」。