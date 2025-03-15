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港人組織在美遇財困「新資助難尋」分析：中國恐乘勢打壓

香港新聞組／香港15日電
川普重返白宮後，美國國際開發署被削逾83%項目，在美的港人組織包括「我們是香港人」能否繼續對抗打壓，備受關注。（取材自臉書）
川普重返白宮後，美國國際開發署被削逾83%項目，在美的港人組織包括「我們是香港人」能否繼續對抗打壓，備受關注。（取材自臉書）

美國政府大刀闊斧精簡多個部門，其中美國國際開發署（USAID）被削逾80%開支，旗下的「國家民主基金會」資助的數十個在美的中國及香港人權監察和研究組織，恐前景堪虞，外傳「情況不樂觀」，不少活動和研究計畫被迫中止，更擔憂當這些組織因資金中斷而瓦解，將為中共的對外統戰和人權打壓打開缺口。

自由亞洲電台報導，美國總統川普重返白宮後隨即大舉削減對外援助。在「政府效率部」（DOGE）推動下，開支占比最重的美國國際開發署，被削逾83%的項目，涉及共耗資近數百億美元的5200份合約，剩餘約1000個項目交由國務院管理。

2023年財年，美國國際開發署旗下的「國家民主基金會」，資助了55個有關中國、香港、西藏等計畫，涉款近1000萬美元，單計香港亦涉及數十萬美元。

最近不但大批USAID的員工被解雇，全球各地大批依賴美國政府人道支援的機構和人民，正陷入水深火熱中。在中國方面，過去一個月，數十個在美的中國及香港關注異議、人權及勞權的非政府組織和研究機構，包括「自由之家」、「中國勞工觀察組織」、 「世界維吾爾代表大會」等，被迫停運或裁員。

一名要求匿名的知情人士透露，目前情況「不樂觀」，「部分組織或者計畫都被迫中止，亦有不少香港團體和獨立研究員亦受到牽連」。

目前在美的港人組織，包括「香港民主委員會」和「我們是香港人」、「香港自由委員會基金會」等，能否繼續在「國際線」上對抗中共政權的打壓，備受關注。

「香港倡議者」邵嵐，早年曾任職美國的非牟利機構。她表示，相信今次資金鏈被斷後，不少人權組織短期內難以尋找足夠的新資金，對運作打擊相當大。

邵嵐說：「若完全沒有這些資助，對於我們這些反共的組織和社群影響深遠。因這決定突如其來，組織無充裕時間尋找新資金。因為國安法、基本法23條域外效力，導致在港或離散社群的港人捐款會有多一重安全顧慮。」

她提醒，當美國不再對外援助，而且人權組織被迫消失，不但失去對抗中共的話語陣地，亦令中共「乘虛而入」擴大統戰。且當中共出資填補空缺去資助國際援助計畫，受資助的公民團體必須對中共友善。

香港 中共 國務院

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