14歲港女遭童黨掌摑15下 不敢聲張 影片曝光 警火速逮6人

香港示意圖。(圖/shutterstock)

網路近日流傳一支6分鐘影片，顯示10名青少年在後樓梯包圍一名14歲女生，爆粗辱罵並輪流掌摑女生15下，還拍片記錄。據悉，案發於去年8月，遭霸凌的女生事後沒有求醫亦不敢聲張，直至影片在網上曝光，才於前晚由父親陪同到警署報案。

文匯報報導，旺角警區重案組昨日以涉嫌「襲擊致造成實際身體傷害」拘捕1男5女，包括一名13歲女生，並通緝在逃疑犯。有社工提醒家長，應留意未成年子女在娛樂場所被不良分子接觸的風險。

報導指出，遭霸凌的女生與涉案青少年在桌球(又稱撞球)室認識，女生被其中一名少女指控背後講壞話，被約到旺角金雞廣場後樓梯談判。網上影片顯示，多名青少年男女把一名少女逼在牆角，大聲辱罵質問少女，並輪流掌摑女生至少15下，更爆粗辱罵。女生表情委屈，一度解釋「你聽我講先啦」「不是我」，同時有人高呼「打大力一點」。

警方接報後，鎖定影片中涉案人展開拘捕，被捕的6人（15歲至22歲），包括一名13歲少女及一名16歲少女，警方已鎖定其餘在逃的兩男兩女。警方表示，部分被捕人有黑社會背景，事發後受害女童未再遭受欺凌。

家庭及親子 教育工作者司徒漢明昨日表示，雖然打桌球本身是一項開心愉快的正常活動，惟不能忽視相關場所存在的風險問題。

司徒漢明指出，一些球場、桌球室、遊戲機舖及酒吧等場所，可能會有不良分子或有不良企圖的人「打躉」，入世未深的青少年甚至兒童在同一場所與他們有接觸，有可能會被引誘作出偏差行為甚至犯法，包括吸毒或販毒等。因此，家長需要特別留意子女流連場所，特別是年僅十餘歲的小朋友是否適合單獨前往。