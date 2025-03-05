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經濟壓力大 逾7成港人不願生娃 19至29歲最抗拒

香港新聞組／香港5日電
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香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港老齡化嚴重，年輕一輩的生育情況備受關注。香港婦聯4日公布「港人生育意願」問卷調查結果，顯示71.9%受訪者不願意生育，其中19至29歲是最不願生育組別，而經濟壓力是生育意願受影響的主要因素。

大公、文匯報報導，香港婦聯副主席歐陽寶珍表示，「晚育」是如今的社會趨勢，為提升香港生育率，建議港府積極宣傳生育的正面資訊，以及在社會各方面提升對嬰兒友善環境。

香港去年有3萬6767名嬰兒出生，較2023年的3萬3288名嬰兒多3479人，終止香港連續兩年出生率下跌的趨勢；而港府近年亦出招鼓勵港人生育，包括推出「新生嬰兒獎勵金」計畫，每位新生嬰兒可獲發放2萬元（港幣，下同，約2573美元）現金獎勵。

婦聯的調查在今年1月至2月舉行，收集1320名50歲以下、以及960名50歲以上人士的意見。結果發現超過七成受訪者不願生育，願意生育者占28.1%，相較於去年上升2.1百分點。最願意生育年齡組別為30歲至39歲，超過三成。最不願意生育的組別則是19至29歲。

數據顯示，育兒的經濟壓力大是影響因素的首位，占比92.3%，而對自由的需求則成為第二阻力，占比84.8%。婦聯認為，未婚人數持續上升，晚育增加，且養育下一代至18歲的成本動輒超過600萬元，同時住房擠迫等問題、職場環境的工作缺乏彈性，以及育兒假期少等，均是導致香港生育率低迷的原因。此外，超過九成受訪者認為彈性上班和加班託兒、課託服務，對婦女勞動力的釋放有一定幫助。

香港婦聯副主席羅婉珮表示，現今的育兒成本增速超過薪資漲幅，導致養育經濟壓力大增。大部分人認為生育會對時間及精力帶來大量負面影響，包括自由的束縛等，不少人因為超長時間工作或無保障的收入而延遲或放棄生育。

婦聯呼籲港府考慮落實家庭友善政策，例如為在家工作、雇主託兒服務、彈性工作時間等的公司提供減免稅務政策；福利待遇與公務員看齊，立法增設三天育兒假；參考其他國家及地區的政策，如增設子女成長基金，協助生育有困難的家庭等，盼由此提高香港生育率。

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