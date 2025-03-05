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香港八達通將登陸日本 最快第3季掃碼支付

香港新聞組／香港5日電
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

日本一直是港人熱門旅遊目的地，八達通4日公布，正與日本多間支付網絡公司商討合作，預料最快在今年第三季推出支付服務，屆時用戶只要掃瞄當地商戶的二維碼，便可通過八達通App扣款。消費限額方面，八達通須檢視兩地的法例，以再作調整。

香港01報導，八達通App最快下半年再推出P2P（個人對個人）轉帳功能，即使雙方互不相識，毋須輸入手機號碼等資料，不必加為App好友，只要面對面便可「一嘟過數」，立即轉帳至對方的手機或實體版八達通。

早前八達通已打通泰國及南韓的支付服務，例如泰國便是「PromptPay二維碼支付」服務，即港人在當地只要打開八達通App，掃描商戶使用的支付平台二維碼，便可即時扣除八達通銀包餘額，並兌換至港元付款。

八達通4日舉行傳媒午聚，公布正與日本多間支付網絡公司商討合作，預料最快可在今年第三季推出支付服務。八達通正研究用戶付款時，可通過App直接扣除手機版八通卡餘額，即毋須再像PromptPay扣除八達通銀包餘額，但付款前仍然需要掃描二維碼。至於消費限額方面，八達通估計提供的匯率可低於信用卡。

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