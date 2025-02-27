港府力推AI產業 新財政預算案預留1.2億美元設研發院

香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港 財政司司長陳茂波26日發表新一份財政預算案，表示人工智能 是加速培養新質生產力的核心，香港當前正處於人工智能發展的關鍵節點，港府 會全力發展AI關鍵產業。陳茂波表示，港府已預留10億元（港幣，下同，約 1.2億美元），成立香港人工智能研發院，促進人工智能上游研發、中下游成果轉化及應用。

大公報報導，港府消息人士透露，預留的10億元是創立首5年的開支，主要用於研發人員開支和成果轉化等，調研不會包括在這10億元內。

新一份財政預算案宣布多項創科及企業支援措施，將人工智能作為關鍵產業，推動人工智能的應用。為引導及助力香港的人工智能創新研發和產業應用，港府預留10億元成立人工智能研發院。陳茂波表示，數字政策辦公室將會制定研發院的成立安排和具體目標，旨在促進人工智能上游研發攻關，中下游成果轉化及開拓應用場景。

消息人士表示，隨著全球AI競爭白熱化，從國家戰略層面來看，AI的發展已成為一個關鍵領域。香港目前AI發展勢頭強勁，在AI產業的布局及部署上，港府認為有必要成立一個領頭的研發院去聯繫香港的研發力量。人工智能研發院的成立，則是希望可以在未來引領和推動香港人工智能生態圈的整體發展。

消息人士表示，研發院會借鑑國家或者其他地區的發展規畫，預計最快會在2026/27年度成立。

另外，於去年12月正式投入使用的數碼港人工智能超算中心，其運算速度將會在今年內逐步提升至每秒浮點雲端3千萬億次。據港府消息人士透露，現階段超算中心的運算速度為每秒浮點1300兆次。至於超算中心的盈利，消息人士表示，現階段的主要目標是收回成本。當前的發展重點是可以將超算中心推廣給更多的科研機構去租用算力，盈利則是中後期的發展計畫。

此外，港府去年10月宣布撥款30億元，通過數碼港推行為期3年的「人工智能資助計畫」，主要用作資助本地院校、研發機構及企業等5類合資格單位善用超算中心的算力。消息人士表示，目前初步審批通過了5個項目。