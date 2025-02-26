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港版DeepSeek誕生 HKGAI V1支援兩文三語 詩詞文書樣樣精

香港新聞組╱香港26日電
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「香港生成式人工智能研發中心」25日發布港版DeepSeek「HKGAI V1大模型」；圖為香港科技大學副校長郭毅可介紹相關內容。(中新社)
「香港生成式人工智能研發中心」25日發布港版DeepSeek「HKGAI V1大模型」；圖為香港科技大學副校長郭毅可介紹相關內容。(中新社)

內地人工智能(AI)大模型DeepSeek橫空出世衝擊全球，由香港科技大學領軍，聯合四所本港及一所海外頂尖大學的人工智能科學家組成的「香港生成式人工智能研發中心(HKGAI)」團隊，昨日發布香港首個AI大語言模型「HKGAI V1」，支援兩文三語(粵語、英語、普通話)，並以火熱電影「哪吒2」為題，要求系統利用詞牌「水調歌頭」作詞一首，凸顯其文學創作能力。

綜合大公、文匯報報導，創新科技及工業局局長孫東昨日表示，HKGAI V1的推出是香港AI發展重要里程碑。自DeepSeek震驚世界，HKGAI團隊迅速將其模型架構，與自身模型數據處理功能結合，體現在香港「一國兩制」的價值觀，也成就了HKGAI V1強勢推出，目標今年內可開放予公眾使用。

科大首席副校長、HKGAI主任郭毅可介紹，這是業界首個基於DeepSeek 671B全參數微調，並持續訓練的大模型，團隊以一個月時間完成DeepSeek的香港本地化，是前所未有嘗試；團隊自主研發了知識庫，標註大量體現香港價值觀的本土文化和知識，讓系統能適切理解香港的風土民情、歷史文化。

據報導，HKGAI V1大模型系統支援兩文三語，用戶可通過語音或文字輸入與系統互動；涵蓋5個系統，包括「港文通」、「港會通」、「港法通」、「港環通」及「港話通」，分別協助用戶撰寫文件、生成會議概要、提供香港法例及案件參考等。團隊亦即場示範使用「港話通」，系統能實時回答用家提問，包括政府部門架構、最新電影票房等，並可識別廣東話、普通話及英文。

報導稱，該系統應用範圍廣泛，例如協助撰寫合規的政府文件、進行法律分析、AI譜曲作詞，甚至生成AI影片。在昨日發布會上，郭毅可播放了一段由大模型模仿天后王菲風格和唱腔創作的詞曲，展現了該模型在音樂創作方面的潛力。

在數字政策辦公室協調下，港府約70個部門參與試用HKGAI處理公務員文書工作，預計活躍用戶將突破數萬。郭毅可有信心不久後可讓HKGAI V1大模型正式開源，讓香港市民和開發者能夠直接使用，推動香港AI產業發展。

立法會議員葛珮帆表示，可透過AI提升政府運作，建議參考內地經驗，研究利用低空技術結合AI，例如在佛山、順德等地會用無人機在空中採集政府需要的數據，減省人手；議員黃錦輝表示，政府需要適當做好科技投資，提高香港生產力及競爭力。

HKGAI V1小檔案
HKGAI V1小檔案

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