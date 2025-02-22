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香港首間淘寶家具實體店開幕 市民掃貨讚服務好又便宜

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位於尖沙咀中港城的PapaHome淘寶家具實體店22日開幕，精選超過1萬件來自淘寶的優質產品，首日吸引大批市民排隊進場。（中通社）
位於尖沙咀中港城的PapaHome淘寶家具實體店22日開幕，精選超過1萬件來自淘寶的優質產品，首日吸引大批市民排隊進場。（中通社）

淘寶香港首間傢俬及生活家品實體店Papahome進駐尖沙咀中港城，首日吸引不少市民「先逛為快」，全日人龍不絕，市民有的專程前往體驗「從線上到線下」模式，認為實體店令人對貨品更有信心。多位商界人士及學者認為，開設大型實體店的商業行為，在一定程度上反映對香港長遠經濟前景看好。

綜合大公報、文匯報報導，本地一站式家居維修平台Papabo夥拍內地最大型電商平台淘寶香港站，開設首間「PapaHome淘寶家具實體店」。首階段營運占地2.5萬平方呎，現場共分為七大專區，也設有單位展示間，售賣超過1萬件精選家品傢俬，從客廳、飯廳、睡房家具，以至全屋訂製或各類裝修材料，均一應俱全，實體店更利用智能家居及AI/AR等科技方便消費者選擇合適的產品，讓顧客有無縫的購物體驗。

22日早上已有市民專程到店外排隊，開店前約有100人等候進店。有市民為了裝修專程來店內物色傢俬，準備約6萬港元（約7722美元）的預算狂掃新傢俬裝修家居，他讚揚該店傢俬選擇多元化，又有售後服務。現場不少貨品售價（未計運費），比香港連鎖家品店同款、同質量產品便宜兩三成，讓香港消費者在裝修家居時又多一項選擇；但也有市民認為，實體店價格並不便宜。

實體店下午人流不減反增，人龍一度延伸到中港城商場2樓電梯大堂，需安排人流管制。店方在下午約6時半，即截止營業時間一個半小時（晚上8時）前截龍，不少到場的市民在到店後得知截龍感到失望，更有人情緒激動。店方在晚上7時終決定開放最後100個名額等候入場。

位於尖沙咀中港城的PapaHome淘寶家具實體店22日開幕，精選超過1萬件來自淘...
位於尖沙咀中港城的PapaHome淘寶家具實體店22日開幕，精選超過1萬件來自淘寶的優質產品，首日吸引大批市民排隊進場。（中通社）

香港中小企經貿促進會會長黃達勝表示，此新型零售模式將線上電商平台與線下實體店結合，讓客戶可以在線上瀏覽產品訊息，在線下進行實際體驗和購買。他認為，該店位於尖沙咀中港城，屬高消費地區，有助提升產品檔次，讓市場知道它亦有「貴的東西、靚的東西」。有關商業行為反映商家看好香港經濟前景，惟相關行業競爭激烈，能否成功突圍而出，則有待觀察。

香港中華出入口商會副秘書長李志峰表示，現時很多內地企業，仍視香港是「出海」第一站，設有實體店有助客戶養成光顧該品牌的習慣，且也是看好香港發展潛力的表現。

香港 電商 淘寶

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