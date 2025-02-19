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港公屋平均輪候時間縮短至5.3年 6年來最低

香港新聞組╱香港19日電
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香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港房委會昨公布最新公屋平均輪候時間為5.3年，是6年以來最低，亦較近年高位的6.1年縮短約9.5個月。特首李家超表示，以成功上樓的劏房戶計算，可節省約3萬港元租金

綜合大公、文匯報報導，李家超昨表示，有信心落實5年內縮減公屋綜合輪候時間至4.5年，即由原先6年縮短一年半的目標。

房屋局局長何永賢其後在社交平台表示，輪候時間下跌原因，一方面是有1300宗新公屋單位編配，包括顯發邨和業旺邨，另一方面是編配了3700宗翻新單位，這受益於打擊濫用公屋成果，及資助出售房屋落成入伙的實效。

明報報導，何永賢指出，截至2024年12月底，30歲以下一般申請者及非長者一人申請數目，與2020年9月底最高位相比，分別由1萬5600宗下跌52%至7600宗，以及由7萬4500宗下跌58%至3萬1700宗，反映愈來愈多青年對自己的期許更高。

何又說，獲安排入住公屋一般申請約2萬1100宗，較同年新登記1萬4200宗多49%，相信只要保持勢頭，連同「簡約公屋」陸續入伙，公屋平均輪候時間和公屋綜合輪候時間將逐漸回落。

另外，房委會轄下資助房屋小組委員會昨日通過，所有參加可攜社會保障計畫（即綜援長者廣東及福建省養老計畫、廣東計畫及福建計畫）並選擇在內地養老的公屋長者住戶，回覆退還公屋單位或從公屋租約中刪除戶籍的期限，由現時3個月延長至6個月，今年第一季實施。

李家超提及劏房戶可省回約3萬元租金，主要參考差餉物業估價署數據，劏房租金中位數為每月5500元，公屋平均月租則約2500元，倘劏房戶提前約10個月獲編配入住公屋，經計算每戶可節省約3萬元租金。

立法會議員梁文廣歡迎公屋平均輪候時間持續下跌，指多管齊下增加公營房屋供應措施取得成效，而未來5年仍有相當多新界區公屋項目陸續落成，預期公屋平均輪候時間持續改善。

租金 香港

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