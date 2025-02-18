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港去年信用卡拖款、撇帳6年新高 議員歸因經濟復甦慢

香港新聞組╱香港18日電
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香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

根據香港金管局數據，去年第四季拖欠帳款達5.71億元(港幣，下同，約7362萬美元)，拖欠率0.35%；去年第四季的撇帳額則約8.98億元，按年比率2.18%。兩者均屬近6年高位，比新冠疫情時更差。議員歸因經濟復甦慢導致。

明報報導，金管局昨公布去年信用卡貸款調查結果，去年第四季信用卡應收帳款總額按季上升7.9%至去年12月的約1622億元。比較2019年疫前至去年6年間第四季的數據，應收帳款總額屬近年高位。局方認為，金額上升主要是由節日消費及持卡人繳付薪俸稅帶動。

翻查過去6年數據，去年第四季拖欠帳款錄得約5.71億元，較之前5年第四季介乎2.75億至4.84億元為高，與2019年疫前3.48億元相比增加約64%。至於去年第四季撇帳額則錄得約8.98億元，亦較之前5年第四季介乎4.95億至7.6億元為高，相比2019年疫前5.55億元增加約62%。

自由黨立法會議員李鎮強認為，香港經濟疫後復甦不似預期，加上部分信用卡公司在期間推出優惠增加吸引力，估計信用卡持有人在「心有餘而力不足」下，被迫以套現信用卡的方式應對。

被問到會否影響金融機構在香港營運的信心？李鎮強認為要待觀察多未來幾年情况，他建議政府推出更多刺激經濟措施，包括善用演唱會經濟、大熊貓經濟及盛事經濟等不同模式。面於近年股市及樓市持續低迷，他認為政府可以拆牆鬆綁吸引各地資金來港，為市場注入更多「活水」。

信用卡 香港 貸款

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