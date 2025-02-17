恆大旗下天基控股 被香港法院下令清盤

恆大旗下天基控股被香港法院下令清盤。（路透）

中國房地產 龍頭恆大 集團旗下一家關鍵附屬公司被香港 法院下令清盤，這是清盤人嘗試取得這家全球負債最重的建商資產的最新法律勝利。

彭博報導，天基控股是恆大近幾個月來第二家被下令清盤的子公司；這兩項裁決是在恆大本身被清算一年後做出的。香港高等法院法官陳靜芬在17日的裁決中稱，天基控股明顯資不抵債。

天基控股在英屬維京群島、香港和中國中國註冊成立200多家附屬公司。據該公司的法定代表稱，它也是恆大部分美元票據的擔保人，與其相關的債務總額約為370億元人民幣。

上個月，香港法院提前了天基控股的聽證會日期。恆大清算人米德爾頓（Edward Middleton）和Alvarez & Marsal Asia Ltd.的Tiffany Wong（譯名，蒂芬妮王）於去年11月向天基控股提交了清盤申請。

中國房地產市場已連跌數年，瑞銀表示，展望2025年，中國住宅新房市場的趨勢將持續下降，預料商品房銷售面積及新屋動工分別按年跌10％及15％，並估計一線城市的房價按年跌10％。據瑞銀的庫存模型顯示，去庫存可能會在2026年中旬完成，較此前預期的2026年第3季提早。