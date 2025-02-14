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中環提子碼頭港警宣傳防騙 遊客看不懂 以為商品廣告

香港新聞組／香港14日電
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香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

近年大量中國在港留學生墜入電話等騙案，涉款總數上百億。港警為宣傳防騙意識，在中環10號碼頭設置「提子（本指葡萄，這裡是提防騙子之意）碼頭」，但是不少內地客都表示沒有留意到，更有留學生及港人指看不懂碼頭路牌中的普通話「英文」；亦有中國遊客表示普通話中「提子」、「提防」兩個字讀音不同，不能混為一談。而立法會議員江玉歡日前就反映，認為以「提子」反詐騙是太過輕鬆。

自由亞洲電台報導，「提防騙子」、「提子碼頭」、「我在提子碼頭很想你」，這裡是中環的10號碼頭，港警因應去年詐騙罪案按年升11.7%，全港都設有「提子」，10號碼頭都暫時要改名。

提子碼頭吸引不少內地遊客到場「打卡」，不過就沒有留意到「提子」就在後面。「（這個碼頭有沒有發現有什麼特別？）暫時還沒，因為剛來。（一個卡通動畫人物，水果來，有沒有留意到？）倒沒有，沒有留意到。（其實在後面）哦，提子，提子，就是提防詐騙。挺好的，可以作為宣傳打卡點之類。」

也有在港的留學生表示，留意不到有「提子」：「沒有留意到（宣傳），是不是有個小小的提子？你指這個路牌？（是，你知道什麼意思？）不知道。用中文寫，我看不清（有效防騙），可能對本地人有效，但不是我。我沒有關注它，完全不知道是什麼，可能會想是商品廣告。」

港警12日公布去年的罪案數，近半與詐騙有關。不過大量設置「提子」防騙，有議員質疑成效。選委會議員江玉歡說：「有些市民反映，會不會用提子太過心情輕鬆？令人覺得防範詐騙，還有很多牽涉到上百億，是否應該用一些不要太輕鬆的手法？」

警務處長蕭澤頤回應說：「至於提子方面，在防騙工作方面，我覺得不能單靠一件事，我們也不是單靠提子，叫人提防騙子就算數。」

不少香港市民同樣質疑成效，退休人士溫先生說：「（有做到增加防騙意識嗎？）我想做不到罷，我們已經知道了，這些都是給人來打卡，好像有點兒戲，有點來玩的感覺。」

「提子碼頭」為期一個月，港警亦會將部分「水上的士」變為「提子號」，由中區警區與船公司合作，在維港航行，船上亦會派發「防騙提子（葡萄）汁」。

留學生 退休 香港

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