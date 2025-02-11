「每年只剩20幾部」 周潤發撐港片：有好題材願降片酬

港星周潤發呼籲港府加大扶持提振香港電影業，稱有好題材願意自降片酬來支持香港電影；圖為去年12月周潤發慈善攝影展在香港海港城開幕，周潤發出席開幕儀式。（中通社資料照片）

仍在內地上映中的「唐探1900」於賀歲檔大收28億元人民幣（約3.8億美元）票房，10日晚在香港 舉行首映禮，王寶強與劉昊然兩位「唐探」、導演陳思誠及戴墨專程赴港與「唐人街」堂主周潤發 亮相。周潤發稱獲王寶強、劉昊然力邀加盟當「唐探」。又公開呼籲港府 加大扶持提振香港電影業，周潤發稱有好題材願意自降片酬來撐香港電影。

文匯報報導，提到周潤發很久沒拍港產片，他笑言有人請才可以拍，自己拍什麼題材都可以，也得看劇本。周潤發指出，港產片多數以拍掃毒、動作、家庭倫理等題材為主，像「毒舌大狀」、「破•地獄」此等冷門題材電影，已經難得有老闆肯投資。他被問到他會否也肯減片酬拍些有誠意低成本製作？周潤發說：「都是看劇本，題材我鍾意，價錢會有得談！」

問周潤發會否想未來也加入「唐探」演偵探一起查案？王寶強與劉昊然異口同聲說無問題，絕對歡迎周潤發加入，二人也不怕到時又被周潤發叫去跑步，因現在不拍戲都習慣了跑步。會否赴港跟周潤發跑馬拉松？周潤發提議王寶強和他一起跑10公里，劉昊然亦笑說：「我也沒問題，我在10月10日生日，剛過的生日也跑了10公里，是第一次跑那麼長。」

周潤發有留意到香港電影市道差未見起色，更指內地存在同樣問題，不過內地市場大、人多肯花錢，香港比較慘的是老闆不再投資大製作，要向港府借錢貸款，資金出現問題，導演想拍新題材都艱難。需要港府更多鼓勵？周潤發說：「鼓勵都不夠要再加，拍部戲好貴，從業唯有見步行步，香港最鼎盛時期每年有300多部港產片製作，現在只剩下20幾部，落差好大，星馬、韓國、越南等以前會買港產片，現在都有自己本土製作，不用再買港產片，無形間收入變少了，這都成為一個難處。」