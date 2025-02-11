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黎智英供認國安法實施後 英美制裁香港是「好手段」

香港新聞組／香港11日電
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香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港壹傳媒創辦人黎智英與蘋果日報三間公司被控串謀勾結外國勢力案，10日展開第131天審訊。黎智英承認在香港國安法實施後，於Twitter稱對港所謂「制裁」法案是「好手段」，並感謝一眾前美駐港總領事及向美國國務院人員「致敬」。

大公報報導，對於立法會在2019年7月1日遭暴徒衝擊，黎供認向蘋果編採下達指示，要求報導時要多從衝擊者觀點角度出發，為衝擊者「辯護」，「盡量大做特做」衝擊者的報導。針對修訂「逃犯條例」，向蘋果高層下達編採指示，要求繼續報導香港商人在內地做生意面對危險，要「嚇壞那些生意佬、讓建制派不敢造次」，黎否認下達編採指示。

昨日是黎智英第39日出庭自辯，控方盤問有關黎在Twitter帖文提及有關西方「制裁」內地及香港、反華組織「對華政策跨國議會聯盟（IPAC）」、「攬炒團隊（SWHK）」及多次下達採編指示的內容。

控方展示2020年7月22日黎的Twitter轉發IPAC的帖文，文中提到英國當日將暫停與香港的引渡條約，此舉大獲IPAC的英國下議院議員支持。有議員敦促進一步行動，要求「制裁」內地官員。

黎稱該帖文是由其徒弟、前壹傳媒助理行政總裁李兆富撰寫和發布，但他同意帖文內容及對內容負責。黎指當時有看過帖文，卻辯稱沒有深入看過當中所轉發IPAC帖文的內容。

控方展示黎與李兆富於2020年7月17日的通訊對話，黎向李傳送一則蘋果英文版的新聞連結，內容講述多名前美國駐港總領事，包括夏千福、唐偉康等人，聯同多名前美國國務院官員發起聯署，敦促美國國會通過制裁香港的法案。黎向李稱，「此舉對抗爭而言是『好手段』，感謝一眾前美駐港總領事！黎承認是向李發指示，要李將這些內容及連結發布於黎的Twitter上。

控方續就黎智英針對修訂「逃犯條例」向「蘋果」高層下達編採指示作盤問。展示黎於2019年3月30日發送給陳沛敏的訊息，交代陳要繼續報導「香港商人內地做生意面對的危險」，要「嚇壞那些生意佬」、「對付這些怕死鬼可能是我們絕招」。

黎辯稱並非下達編採指示，只是提出意見。控方問黎是否想把商界牽涉在內，要「嚇壞生意佬」，令商界反對修訂「逃犯條例」，黎辯稱並非要嚇商界，只是要告知商界相關危機。案件11日繼續。

香港 黎智英 國務院

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