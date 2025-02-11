黎智英供認國安法實施後 英美制裁香港是「好手段」

香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港 壹傳媒創辦人黎智英 與蘋果日報三間公司被控串謀勾結外國勢力案，10日展開第131天審訊。黎智英承認在香港國安法實施後，於Twitter稱對港所謂「制裁」法案是「好手段」，並感謝一眾前美駐港總領事及向美國國務院 人員「致敬」。

大公報報導，對於立法會在2019年7月1日遭暴徒衝擊，黎供認向蘋果編採下達指示，要求報導時要多從衝擊者觀點角度出發，為衝擊者「辯護」，「盡量大做特做」衝擊者的報導。針對修訂「逃犯條例」，向蘋果高層下達編採指示，要求繼續報導香港商人在內地做生意面對危險，要「嚇壞那些生意佬、讓建制派不敢造次」，黎否認下達編採指示。

昨日是黎智英第39日出庭自辯，控方盤問有關黎在Twitter帖文提及有關西方「制裁」內地及香港、反華組織「對華政策跨國議會聯盟（IPAC）」、「攬炒團隊（SWHK）」及多次下達採編指示的內容。

控方展示2020年7月22日黎的Twitter轉發IPAC的帖文，文中提到英國當日將暫停與香港的引渡條約，此舉大獲IPAC的英國下議院議員支持。有議員敦促進一步行動，要求「制裁」內地官員。

黎稱該帖文是由其徒弟、前壹傳媒助理行政總裁李兆富撰寫和發布，但他同意帖文內容及對內容負責。黎指當時有看過帖文，卻辯稱沒有深入看過當中所轉發IPAC帖文的內容。

控方展示黎與李兆富於2020年7月17日的通訊對話，黎向李傳送一則蘋果英文版的新聞連結，內容講述多名前美國駐港總領事，包括夏千福、唐偉康等人，聯同多名前美國國務院官員發起聯署，敦促美國國會通過制裁香港的法案。黎向李稱，「此舉對抗爭而言是『好手段』，感謝一眾前美駐港總領事！黎承認是向李發指示，要李將這些內容及連結發布於黎的Twitter上。

控方續就黎智英針對修訂「逃犯條例」向「蘋果」高層下達編採指示作盤問。展示黎於2019年3月30日發送給陳沛敏的訊息，交代陳要繼續報導「香港商人內地做生意面對的危險」，要「嚇壞那些生意佬」、「對付這些怕死鬼可能是我們絕招」。

黎辯稱並非下達編採指示，只是提出意見。控方問黎是否想把商界牽涉在內，要「嚇壞生意佬」，令商界反對修訂「逃犯條例」，黎辯稱並非要嚇商界，只是要告知商界相關危機。案件11日繼續。