港郵政2/11恢復接收寄美包裹 建議非急件可靜觀其變

香港郵政自11日起恢復接收寄往美國內載貨品的郵遞服務，但提醒市民，美國政府政策朝令夕改，可能隨時會再改變政策。（中通社）

有鑑於美國當局已確定不向香港 郵政付運美國而內載貨品的郵件加徵關稅 ，香港郵政11日起恢復接收寄往美國的包裹。香港郵政提醒市民，美國政府政策朝令夕改，可能隨時會再改變政策，加上寄達美國的郵件亦可能被大量積壓而導致延誤，或會為市民帶來不便或損失。有前線人員工會指，美國海關處理時間可能多一倍，建議市民如非急件，可等一等靜觀其變。

綜合香港01等港媒報導，香港郵政表示，美國郵政 機關上周曾通知香港郵政不可付運內載貨品的郵件，除非有關郵件已按美國單方面規定，提交「正式報關」（Formal Entry），因此即暫停接收寄往美國包裹，並一直與該機關交涉。

11日正式從該機關知悉，美國當局確定現不需要向香港郵政付運美國包裹加徵關稅，因此香港郵政可暫時恢復有關郵遞服務。

香港郵政自11日起恢復接收寄往美國內載貨品的郵遞服務，但提醒市民，美國政府政策朝令夕改，可能隨時會再改變政策。（中通社）

港府則重申，對美國向香港產品加徵關稅表示強烈不滿，並敦促美方採取即時行動，糾正其錯誤行為。

早前DHL稱會接受同意預付關稅公司帳號包裹，順豐亦稱須預收關稅保證金及調整價格等，記者致電DHL客服，職員稱是否收關稅由美國方決定，並指若用透過DHL帳號寄出，可挑選寄件人支付，若有關稅DHL會向寄件人收取；若非帳號用戶寄件，若有關稅就預設由收件人支付。

美國郵政（USPS）在香港時間5日早公布，即時起暫停接收來自中國內地和香港的包裹，香港郵政隨之宣布暫停接收寄美包裹。當晚美方又宣布恢復接受來自中國和香港的包裹，但香港郵政維持停收安排，直至11日。

此外，對於美國政府政策朝令夕改，郵務職工會理事長張偉表示，由於美國海關可能積壓不少郵件，起碼要一段時間處理，建議市民如非急件，可過些時日再交寄。至於早前因暫停服務而滯留的郵件，相信會恢復寄往美國。