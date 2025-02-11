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港郵政2/11恢復接收寄美包裹 建議非急件可靜觀其變

香港新聞組／香港11日電
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香港郵政自11日起恢復接收寄往美國內載貨品的郵遞服務，但提醒市民，美國政府政策朝令夕改，可能隨時會再改變政策。（中通社）
香港郵政自11日起恢復接收寄往美國內載貨品的郵遞服務，但提醒市民，美國政府政策朝令夕改，可能隨時會再改變政策。（中通社）

有鑑於美國當局已確定不向香港郵政付運美國而內載貨品的郵件加徵關稅，香港郵政11日起恢復接收寄往美國的包裹。香港郵政提醒市民，美國政府政策朝令夕改，可能隨時會再改變政策，加上寄達美國的郵件亦可能被大量積壓而導致延誤，或會為市民帶來不便或損失。有前線人員工會指，美國海關處理時間可能多一倍，建議市民如非急件，可等一等靜觀其變。

綜合香港01等港媒報導，香港郵政表示，美國郵政機關上周曾通知香港郵政不可付運內載貨品的郵件，除非有關郵件已按美國單方面規定，提交「正式報關」（Formal Entry），因此即暫停接收寄往美國包裹，並一直與該機關交涉。

11日正式從該機關知悉，美國當局確定現不需要向香港郵政付運美國包裹加徵關稅，因此香港郵政可暫時恢復有關郵遞服務。

香港郵政自11日起恢復接收寄往美國內載貨品的郵遞服務，但提醒市民，美國政府政策朝...
香港郵政自11日起恢復接收寄往美國內載貨品的郵遞服務，但提醒市民，美國政府政策朝令夕改，可能隨時會再改變政策。（中通社）

港府則重申，對美國向香港產品加徵關稅表示強烈不滿，並敦促美方採取即時行動，糾正其錯誤行為。

早前DHL稱會接受同意預付關稅公司帳號包裹，順豐亦稱須預收關稅保證金及調整價格等，記者致電DHL客服，職員稱是否收關稅由美國方決定，並指若用透過DHL帳號寄出，可挑選寄件人支付，若有關稅DHL會向寄件人收取；若非帳號用戶寄件，若有關稅就預設由收件人支付。

美國郵政（USPS）在香港時間5日早公布，即時起暫停接收來自中國內地和香港的包裹，香港郵政隨之宣布暫停接收寄美包裹。當晚美方又宣布恢復接受來自中國和香港的包裹，但香港郵政維持停收安排，直至11日。

此外，對於美國政府政策朝令夕改，郵務職工會理事長張偉表示，由於美國海關可能積壓不少郵件，起碼要一段時間處理，建議市民如非急件，可過些時日再交寄。至於早前因暫停服務而滯留的郵件，相信會恢復寄往美國。

香港 美國郵政 關稅

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