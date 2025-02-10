被封「全場最喜歡」…69歲周潤發想跑到80歲

香港藝人周潤發（右一）再戰半馬，圖為參賽者與他合影。（中新社）

2025渣打香港馬拉松 9日舉行，吸引大批藝人參賽，包括69歲周潤發 、唐詩詠、連詩雅、林淑敏、許家傑、C AllStar成員梁釗峰及陳健安、林子善、陳山聰和梁諾妍等，還有參加Netflix真人秀「體能之巔：百人大挑戰2」的韓星李載允專誠來港挑戰半馬，跑完開心跟偶像周潤發合照。

明報報導，挑戰半馬的周潤發以2小時24分完成，賽前賽後都被不少跑手包圍「集郵」，更被封「全場最喜歡的跑手」。他稱天公作美跑得舒服，會食碗仔翅慰勞自己，希望到80歲仍保持此狀態參賽。

報導指出，發哥現身「渣馬」成全場焦點，一身全黑運動裝打扮參加半馬，臨近終點衝線時，大會司儀形容發哥是「全場最喜歡的跑手」，呼籲大家鼓掌歡呼，發哥被大班跑手前呼後擁包圍，已過終點的蔡一智、周家怡、黃浩然和黃嘉樂等留步等發哥打招呼及合照。

發哥表示天公作美，天氣清涼跑得好舒服，自言狀態很好，不過未能跑出個人最好成績，「這 次以2小時24分鐘完成賽事，目標想兩小時內完成，如果跑到80歲都可以保持到這樣就好」。

報導說，對於啟德體育園若有跑步賽事，發哥稱未清楚路線，但有興趣參與。至於其他地區的馬拉松，他認為若時間許可也可參加，不過始終喜歡在香港跑，跑完可以吃點心。9日未見太太陳薈蓮（發嫂）同行，他笑說：「太太負責拉筋，或者做啦啦隊在終點等我，如果下次跑出好成績，叫她包紅包給我。」