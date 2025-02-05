港貨視同中貨 美加徵10%關稅 重創港國際轉口地位

美國對中國進口商品加徵10%關稅，並首次表明由香港製造、進口及轉口的商品視同中國產品，都要加徵關稅；圖為香港市民及旅客在銅鑼灣一帶出行。(中新社)

美國4日起對中國所有進口商品加徵10%關稅 ，當中首次表明所有由香港 製造、進口及轉口的商品，與中國產品一樣，都要加徵關稅。有美國智庫學者指出，這反映香港已失去貿易的獨特地位，嚴重打擊香港國際轉口港地位，「只要掛上香港的名號，就視為等同中國」；亦指出中國難以再借用香港的名義逃避美國制裁。

自由亞洲電台獨家取得美國國土安全部 （DHS）和海關邊境保護局（CBP）共同發布關於對中國加關稅新措施的文件，發現首次對香港加徵的關稅。

文件指出，除了部分人道捐贈物資或旅客攜帶的個人物品，所有來自中國及香港的產品都要額外徵收10% 關稅；即使商品價值低於800美元，都不再享有美國「低值免稅」優惠。換言之，香港將不再享有以往的「獨立關稅區」待遇，任何來自香港的國際郵件（不論價值多少）都必須申報，變相加重中國及香港商人對美國市場的出口成本和行政負擔。

值得留意的是，以往中國內地商品常利用經香港轉口到美國來規避關稅；而這次美國海關明確表明，一旦據供應鏈文件（如原產地證明、訂單、裝箱貨單） ，判定商品是來自中國或香港，都要交新關稅；此外，商品若在中港製造，即使經第三國（如新加坡、台灣、南韓）轉運，仍可能被視為中國或香港產品，適用額外關稅。文件中沒有提到同是特別行政區的澳門。

美國詹姆斯敦基金會研究員張崑陽（Sunny Cheung）表示，這反映未來香港作為國際物流和貿易的角色將受到重創；表示由國務院、國防部以至國土安全部和海關，都非常了解香港已被北京全面掌控，包括國務卿魯比歐之前也明確指出「港企與中企無異」。

報導指出，美國一直是香港十大貿易市場之一，惟自2018年起受累於美中貿易戰，香港對美出口出現疲軟，目前維持3000億港元（約385億美元），當中大部分是由中國內地經香港轉口至美國。

報導稱，2020年川普首任美國總統期間，因香港實施《港區國安法》而修訂《香港政策法》，取消香港的特殊獨立關稅區待遇，並將「香港製造」視為「中國製造」，但當時未立即對香港額外徵收關稅。而本次新關稅首次明確寫明香港產品須繳納與中國相同的新增關稅，影響範圍更廣。