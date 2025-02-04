控方：黎智英藉口探孫赴美 隱瞞見前副總統潘斯計畫

壹傳媒創辦人黎智英。（新華社）

壹傳媒創辦人黎智英 與蘋果日報三間相關公司涉嫌串謀勾結外國勢力案，於農曆新年假期後續審，3日踏入第126日審訊。截至3日，黎智英已出庭作供34日，其中黎在辯方引導下自辯逾26日，3日是黎第8日接受控方盤問。

大公報報導，黎智英供稱，全權委託其助手Mark Simon代表他對外溝通，包括「制裁」香港 官員，但否認曾過問細節。黎又曾於2020年計畫來美再次與美國時任副總統潘斯會面。控方質疑黎當時已有案在身，以孫女出世為藉口向法院申請更改保釋條件，掩飾與美國官員會面的計畫。黎否認，稱與潘斯會面「沒有什麼大不了」。

控方就黎智英2020年計畫來美一事提問。Mark Simon2020年2月向黎發信息指，潘斯期待黎來訪。同年5月5日，黎牽涉一宗刑事恐嚇案，獲准保釋，惟保釋期間不得離港。黎同年6月12日到高等法院申請更改保釋條件，在2020年6月24日至2020年7月19日期間來美，以探望身處紐約的女兒及剛出世的孫女，和打理當地生意，惟未提及與美國官員會面。其後法官拒絕黎更改保釋條件的申請。

控方展示Mark Simon6月8日與黎的對話紀錄，當中提到已為黎購買7月4日前往美國首都華盛頓的機票。黎確認打算與潘斯、美國國安委官員會面，但否認指示Mark Simon安排會面，而稱是由Mark Simon主動安排。

控方又展示黎5月22日、27日與Mark Simon商討申請更改保釋條件的對話紀錄，當中黎指希望自己的女兒在數日內分娩，可以此為理由申請來美，希望見到「大老闆」。控方質疑，黎希望以孫女出世為藉口，來美與美國官員會面。黎否認，指自己必須去看孫女，而自己也想去看她。

法官質疑為何黎申請更改保釋條件時，沒有提及與美國官員見面。黎稱，當時他有足夠原因前往美國，沒需要提及，又指與潘斯和美國官員會面不是什麼大不了的事情。

控方展示Mark Simon 6月13日向黎智英發送的信息，指接到了美國國安委人員，包括國務院 官員、國會工作人員等約12次來電，均對黎不能來美感到失望。控方提問黎與美國國務院、美國國會人員會面的目的。黎表示，希望他們支持香港，強調不是遊說美國「制裁」中央或香港官員。