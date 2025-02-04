控方：黎智英藉口探孫赴美 隱瞞見前副總統潘斯計畫
壹傳媒創辦人黎智英與蘋果日報三間相關公司涉嫌串謀勾結外國勢力案，於農曆新年假期後續審，3日踏入第126日審訊。截至3日，黎智英已出庭作供34日，其中黎在辯方引導下自辯逾26日，3日是黎第8日接受控方盤問。
大公報報導，黎智英供稱，全權委託其助手Mark Simon代表他對外溝通，包括「制裁」香港官員，但否認曾過問細節。黎又曾於2020年計畫來美再次與美國時任副總統潘斯會面。控方質疑黎當時已有案在身，以孫女出世為藉口向法院申請更改保釋條件，掩飾與美國官員會面的計畫。黎否認，稱與潘斯會面「沒有什麼大不了」。
控方就黎智英2020年計畫來美一事提問。Mark Simon2020年2月向黎發信息指，潘斯期待黎來訪。同年5月5日，黎牽涉一宗刑事恐嚇案，獲准保釋，惟保釋期間不得離港。黎同年6月12日到高等法院申請更改保釋條件，在2020年6月24日至2020年7月19日期間來美，以探望身處紐約的女兒及剛出世的孫女，和打理當地生意，惟未提及與美國官員會面。其後法官拒絕黎更改保釋條件的申請。
控方展示Mark Simon6月8日與黎的對話紀錄，當中提到已為黎購買7月4日前往美國首都華盛頓的機票。黎確認打算與潘斯、美國國安委官員會面，但否認指示Mark Simon安排會面，而稱是由Mark Simon主動安排。
控方又展示黎5月22日、27日與Mark Simon商討申請更改保釋條件的對話紀錄，當中黎指希望自己的女兒在數日內分娩，可以此為理由申請來美，希望見到「大老闆」。控方質疑，黎希望以孫女出世為藉口，來美與美國官員會面。黎否認，指自己必須去看孫女，而自己也想去看她。
法官質疑為何黎申請更改保釋條件時，沒有提及與美國官員見面。黎稱，當時他有足夠原因前往美國，沒需要提及，又指與潘斯和美國官員會面不是什麼大不了的事情。
控方展示Mark Simon 6月13日向黎智英發送的信息，指接到了美國國安委人員，包括國務院官員、國會工作人員等約12次來電，均對黎不能來美感到失望。控方提問黎與美國國務院、美國國會人員會面的目的。黎表示，希望他們支持香港，強調不是遊說美國「制裁」中央或香港官員。
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