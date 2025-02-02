港發展商加快腳步 今年推逾2萬伙新盤 成交量料年升12%

市場普遍預期今年香港樓市氣氛將有所改善，發展商加快推售新盤以去庫存。（中通社）

近期銀行按揭轉趨積極，重推貸款 現金回贈，市場普遍預期今年樓市氣氛將改善，發展商加快推售新盤以去庫存。市場數據顯示，全港至少有39個全新盤登場，總計提供逾2.14萬伙住宅單位。當中，九龍東啟德區（5個新盤共4257伙）、將軍澳日出康城（2個新盤共3200伙）及北部都會區（6個新盤共3247伙）成為供應重點區，合計占全港約一半新盤單位，業者預料將帶動今年全港樓市成交量按年升12.5%。

文匯報報導，今年一手供應重點的啟德區，預計將有5個新盤推售，合共提供4257伙。當中最大型項目是由中國海外牽頭發展的承豐道18號項目，分4期發展，合共提供2060伙。另一市場焦點為長實發展的承豐道16號「Victoria Blossom」，第1期提供307伙，樓花期約26個月，預計2027年2月落成入伙。

將軍澳日出康城亦是供應重鎮，整個項目分為13期發展組成，至今推售步入尾聲，今年預計有2個新盤推出市場，合共提供3200伙。其中，會德豐地產夥港鐵合作發展的日出康城第12C期「GRAND SEASONS」成為今年首個開價的鐵路新盤，提供650伙。

北部都會區供應也源源不絕，今年至少有6個新盤，合共提供3247伙，包括上水「雲向」、上水古洞站旁項目第1期、元朗錦上路「柏瓏III」、元朗「朗天峰」、古洞第24區項目第2期及元朗「YOHO Hub」第1期5座。

值得一提是，鐵路盤亦是今年重點供應焦點，涉及8個新盤，合共提供6683伙。除上文提及的GRAND SEASONS、日出康城第13期、柏瓏III、YOHO Hub第1期5座外，還有黃竹坑站港島南岸第5期 、 港島南岸第6A期 、油塘通風樓項目及天水圍「YOHO WEST PARKSIDE」。

另外，今年至少有5個逾千伙大型新盤推售，除日出康城第13期、啟德承豐道18號外，還有啟德「啟德海灣」第2期、大埔馬窩路發展項目第1至3期及土瓜灣庇利街/榮光街項目。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，今年發展商將以「去庫存」為主要目標，預計供應量多地區及大型新盤會採取「先求量、後求價」的策略，如啟德區、北部都會區會採用低開策略。不過，他預計新盤首批開價折讓幅度將由去年的20%縮減至今年的10%至15%，豪宅項目則可能以貼近市價推出。

隨著市場氣氛逐步回暖，他看好啟德區、日出康城、黃竹坑站以及北部都會區的新盤成交量，預計將帶動今年全港樓市成交量進一步回升至約1.8萬宗，按年升12.5%。