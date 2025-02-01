我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

失事黑鷹直升機事發時在幹嘛？官員曝：演習秘密撤離計畫

川普性別政令發酵 公務員被要求改電郵簽名檔

香港社署社工近半焦慮抑鬱 近3成需專業輔導精神治療

香港新聞組／香港1日電
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港社會福利署社工總工會調查發現，受訪社署社工逾七成有睡眠困難、逾六成有嚴重疲倦。根據兩個自評量表，近半受訪者有中度至重度焦慮，近三成有中度至重度抑鬱；被問及其焦慮抑鬱與社署工作的關係，約58%稱有很大關係。

明報報導，問卷調查抽取八個常見亞健康狀况作問題，發現72.4%受訪社署社工在過去兩周有睡眠困難、59.9%感焦慮躁動或情緒低落、60.8%有難以忍耐的疲倦感。同時，61%受訪者認為他們經歷的亞健康狀况與在社署工作高度相關。亞健康即一個人出現種種不適，有慢性疲勞、似病未病的狀况。

據報導，調查也透過「廣泛性焦慮障礙7項量表」及「抑鬱徵狀自我測量表」了解社署社工焦慮及抑鬱情况，結果顯示，49.2%受訪者有中度至重度焦慮、27%有中至重度抑鬱。約58%受訪者表示，其焦慮、抑鬱與社署工作有很大關係；近18%正長期接受心理治療或專業輔導，9.2%正長期接受精神科治療。

報導稱，調查也透過「廣泛性焦慮障礙7項量表」及「抑鬱徵狀自我測量表」了解社署社工焦慮及抑鬱情况，結果顯示，49.2%受訪者有中度至重度焦慮、27%有中至重度抑鬱。約58%受訪者表示，其焦慮、抑鬱與社署工作有很大關係；近18%正長期接受心理治療或專業輔導，9.2%正長期接受精神科治療。

報導指出，社署社工總工會主席梁建雄表示，社署社工熟悉上述自評量表，認為結果「紮實」，社署需關注。他敦促社署就整體人手檢視並改善管理，工會的建議則提到希望社署推出五年計畫，推動正向及「以肯定為本」的管理文化。

據報導，社署稱重視工作和生活的平衡，有為員工安排促進身心健康和正面處理壓力的課程及舉辦各類康樂活動；稱員工如自覺受情緒或行為困擾，不需轉介，即可提出尋求由部門提供的臨床心理服務，可於辦公時間接受服務。

香港 福利

上一則

俄羅斯商品館 遍地開花到背債離場

下一則

涉3處塗鴉「自由」圖案又被捕 港藝術家被控刑事毀壞罪

延伸閱讀

好友撕破臉…他為這事與劉德華鬧翻：從此勢不兩立

好友撕破臉…他為這事與劉德華鬧翻：從此勢不兩立
不只博弈…澳門回歸25年 旅遊結合演藝打造文化之都

不只博弈…澳門回歸25年 旅遊結合演藝打造文化之都
香港沒戲拍…游學修想到台灣拍戲「演男男戀也可以」

香港沒戲拍…游學修想到台灣拍戲「演男男戀也可以」
生死‧江湖 2024香港華語片登頂 破·地獄、九龍城寨票房口碑豐收

生死‧江湖 2024香港華語片登頂 破·地獄、九龍城寨票房口碑豐收

熱門新聞

DeepSeek-V2的關鍵開發者之一羅福莉，被譽為AI天才少女，今年不到30歲。小米以年薪人民幣1千萬元挖角。（取自羅福莉公眾號）

DeepSeek走紅 開發者是「95後」天才少女 Meta組4團隊應對

2025-01-27 09:57
中國外交部發言人郭嘉昆。（取材自微信）

「睜眼說瞎話、倒打一耙」英文怎麼說？中國外交部神翻譯

2025-01-27 09:30
大陸公安部副部長劉忠義1月27日率代表團到泰國暖武里府會見泰國科技犯罪調查局官員。（泰國科技犯罪調查局臉書截圖）

妙瓦底36中國人經營電信詐騙集團 雇了10萬人行騙

2025-01-28 11:53
大批中國走線人2023年自加州哈昆巴處進入美境，申請庇護。（美聯社）

中國外交部：經核查 願接受在美非法中國移民遣返

2025-01-27 09:50
中國AI新創公司DeepSeek推出與ChatGPT功能不相上下的新模型，引發許多討論。（取材自微博）

中AI大模型強在哪？ 為何史丹福、麻省理工都想用？

2025-01-27 01:30
中國網路今日流傳視頻顯示，遼寧省瀋陽市沈河區東順城街的人行道上在26日中午突發爆炸，原因仍在調查中，截至發稿，官方通報還未出。圖取自紅星新聞

習近平前腳剛走…瀋陽大東副食品市場附近傳不明爆炸

2025-01-26 08:45

超人氣

更多 >
業界第1 好市多3月起時薪調高至32元

業界第1 好市多3月起時薪調高至32元
返鄉搭機免費升等？川普出動軍機遣返移民 成本是頭等艙機票5倍

返鄉搭機免費升等？川普出動軍機遣返移民 成本是頭等艙機票5倍
馬斯克手下欲插手政府撥款 代理財長辭職…上周才獲任命

馬斯克手下欲插手政府撥款 代理財長辭職…上周才獲任命
手機號碼當LINE ID超危險「1不2要」快檢查設定

手機號碼當LINE ID超危險「1不2要」快檢查設定
王菲驚爆雙親過世 親哥也往生 至親只剩兩女兒

王菲驚爆雙親過世 親哥也往生 至親只剩兩女兒