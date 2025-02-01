香港社署社工近半焦慮抑鬱 近3成需專業輔導精神治療

香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港 社會福利 署社工總工會調查發現，受訪社署社工逾七成有睡眠困難、逾六成有嚴重疲倦。根據兩個自評量表，近半受訪者有中度至重度焦慮，近三成有中度至重度抑鬱；被問及其焦慮抑鬱與社署工作的關係，約58%稱有很大關係。

明報報導，問卷調查抽取八個常見亞健康狀况作問題，發現72.4%受訪社署社工在過去兩周有睡眠困難、59.9%感焦慮躁動或情緒低落、60.8%有難以忍耐的疲倦感。同時，61%受訪者認為他們經歷的亞健康狀况與在社署工作高度相關。亞健康即一個人出現種種不適，有慢性疲勞、似病未病的狀况。

據報導，調查也透過「廣泛性焦慮障礙7項量表」及「抑鬱徵狀自我測量表」了解社署社工焦慮及抑鬱情况，結果顯示，49.2%受訪者有中度至重度焦慮、27%有中至重度抑鬱。約58%受訪者表示，其焦慮、抑鬱與社署工作有很大關係；近18%正長期接受心理治療或專業輔導，9.2%正長期接受精神科治療。

報導稱，調查也透過「廣泛性焦慮障礙7項量表」及「抑鬱徵狀自我測量表」了解社署社工焦慮及抑鬱情况，結果顯示，49.2%受訪者有中度至重度焦慮、27%有中至重度抑鬱。約58%受訪者表示，其焦慮、抑鬱與社署工作有很大關係；近18%正長期接受心理治療或專業輔導，9.2%正長期接受精神科治療。

報導指出，社署社工總工會主席梁建雄表示，社署社工熟悉上述自評量表，認為結果「紮實」，社署需關注。他敦促社署就整體人手檢視並改善管理，工會的建議則提到希望社署推出五年計畫，推動正向及「以肯定為本」的管理文化。

據報導，社署稱重視工作和生活的平衡，有為員工安排促進身心健康和正面處理壓力的課程及舉辦各類康樂活動；稱員工如自覺受情緒或行為困擾，不需轉介，即可提出尋求由部門提供的臨床心理服務，可於辦公時間接受服務。