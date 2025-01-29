對生意人來說是風水 一代文字師手寫招牌凝聚3道氣

香港書法家及字體設計師歐陽昌，被尊稱為「文字師」，他以北魏體作變體的真體字書法而著名，同時也發明仿石紋物料發光彩。（取材自維基百科）

香港 特色文字在消逝，有霓虹燈招牌的逐漸清拆，有手寫小巴水牌照變成電腦字體，有手雕麻將再無傳承即將落幕。書法 字有流派，落筆含氣韻、靈魂；電腦的廣泛應用使眾多書法家不再將手寫招牌作為職業，商業書法便也逐漸消失。

文匯報報導，「香江墨跡」一書的作者黃宣游表示，「手寫且人手雕琢的字體，是有『氣』在當中的。從前的生意人，一定會去找人來寫招牌，因為人是生的，而電腦、機械是死的，這對於生意人來說是一種風水。」他稱，由書法家所書寫的招牌，凝聚著三種「氣」，包括書法家的「氣」、招牌師傅製作的「氣」以及商家本身的「氣」，三氣缺一不可，也是當時華人經商的奠基石。

報導指出，電腦的出現對書法衝擊很大，不過也因為電腦的出現，有人將不同的書法風格傳承，作為字體使用。

2020年末，黃宣游開始收集香港1920至80年代應用書法家的作品，「書法的傳承之少，變相讓一些派別漸漸失傳。『墨跡』研究計畫就在不同的文獻中找到當初的教學理念和方法，嘗試重現。」

難度大嗎？很大，「凡存在過的必定留下痕跡。」黃宣游很肯定地說道，「藝術家過身之後留下的東西是一個中立的存在，但對於研究者來說是一種承先啟後的意義。」

香港招牌製作師傅歐陽昌被尊稱為「文字師」，他以北魏體作變體的真體字書法而著名，同時亦發明仿石紋物料發光彩。若要追溯的話，已經是40多年前，那時候的歐陽昌年輕，來到香港便以字謀生。早年歐陽昌的字畫店以招牌為主，全盛時期有工廠，員工亦有30來位，直至2020年時全港仍有過千招牌出自他手筆。

報導說，後來歐陽昌以「中國大網紅」號發布作品，自稱擁上百萬粉絲，「勁過劉德華 」。然而在平台搜尋他發布的視頻作品，似有些「走火入魔」的狀態。有赴港旅遊的愛字者專門去尋他，交談中似乎也覺得這位「大俠」言語並不如常，彷彿沉浸在自己的字畫世界中。

世代更迭亦決定著行業跌宕，與文字交手了一輩子，相信歐陽昌對自己信仰的真體字書法至今堅持，亦惟有堅持。但隨著手寫字再不是主流，真正賞識的人又有幾個？在藝術中「走火入魔」，恐怕是一種必然了。