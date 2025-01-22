我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

樂見誰買下TikTok？ 川普：馬斯克想買的話我OK

出生公民權是什麼？一篇文看懂川普是否有權推翻

川普救肥黎？ 李家超重申依法處理「會做好最壞打算」

香港新聞組／香港22日電
香港特首李家超表示，期望美國總統川普20日上任後，能為中美關係帶來好開始，但強調香港司法公正「固若金湯」，當局會做好最壞打算。（中新社）
香港特首李家超表示，期望美國總統川普20日上任後，能為中美關係帶來好開始，但強調香港司法公正「固若金湯」，當局會做好最壞打算。（中新社）

川普（Donald Trump）去年曾表示，上任後將會爭取壹傳媒創辦人黎智英獲釋，香港特首李家超21日表示，期望川普20日上任美國總統後能為中美關係帶來好開始，但當局會做好最壞打算，強調香港司法公正「固若金湯」，任何政治干預或意圖影響審訊行為都不會有作用。

綜合明報、中央社報導，李家超21日早出席行政會議前見記者，被問到川普上任後會對香港有何影響，包括經濟，他說美國新總統上場是好開始，相信中國和美國關係可以進一步取得成功。

他表示香港與美國有很多共同利益，美國對港貿易順差高企，兩地人民在各範疇一直是朋友，雙方合作有利兩地民眾整體利益。目前香港有1400家美國公司，較前一年增加了9%。不過，李強調當局會做好最壞打算，確保香港市民及企業的權益受保障。

被問到是否擔心川普政府制裁更多香港官員，李家超說，港府舉措是為了香港整體利益，任何政治干預、不當行為、試圖影響審訊及司法人員的行動，都不會有作用。

川普去年10月24日接受訪問，被問到如果他當選，會不會向中國國家主席習近平要求釋放黎智英，川普回應：「會，百分之百。」李家超重申，任何在法庭審訊的案件是依據法律及審判原則，由法官公平公正審訊，期望所有人不要干涉在港審訊的案件。

川普就職後暫未有明確針對香港的言論。冠域商業及經濟研究中心主任關焯照認為，川普推遲TikTok禁令75天、冀在上任後100日內訪華，皆展現「有得談」態度，形容開局沒預期般悲觀，帶動港股上升；惟仍要觀望，倘中美談判破裂、台海局勢惡化，最壞情況是大幅加徵對華關稅，屆時香港樓市和股市將被拖累。

關焯照相信，在川普訪華及TikTok禁令寬限期結束前，美國不會對華出手，料今年首季經濟平穩；惟一旦中美關係轉差，香港作為細小開放型經濟體只能見步行步。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授吳木鑾認為，川普對華政策要待其就職滿百日、任命所有對華官員及公布具體措施後才會明朗。他強調當地主流民意對華態度負面，料國會將提出較針對內地和香港的法案。吳建議香港改善國際形象和增加海外投資者信心，一旦美國有針對香港政策出台，亦能減低影響。

香港 川普 黎智英

上一則

騰籠換鳥、肥瘦搭配…中國城市更新 去年花逾2.9兆元人民幣

下一則

今年春節檔 北京發300萬元惠民觀影券 　　

延伸閱讀

川普2.0首場美日外長會議 可能確認加強嚇阻力

川普2.0首場美日外長會議 可能確認加強嚇阻力
樂見誰買下TikTok？ 川普：馬斯克想買的話我OK

樂見誰買下TikTok？ 川普：馬斯克想買的話我OK
說好上任24小時內結束俄烏戰爭 川普：普亭拒談判 我就制裁俄羅斯

說好上任24小時內結束俄烏戰爭 川普：普亭拒談判 我就制裁俄羅斯
急「公」好「利」的川普…美國優先 世界不會更安全

急「公」好「利」的川普…美國優先 世界不會更安全

熱門新聞

劉宇嵩的作品。（取材自封面新聞）

新疆5歲童國畫高水準驚呆網友 不可能？看完視頻全信了

2025-01-17 06:30
女模特裝扮成機器人回老家，村裡大媽紛紛圍觀觸摸。（視頻截圖）

河南女扮機器人回鄉 腰臀比例太誇張 大媽1動作害她破功

2025-01-19 09:30
獲救後的演員王星，先後用英語和中文，感謝泰國警方的營救。（取材自微博）

公安部曝王星被綁架後轉賣3次 中泰挖出跨境人販集團逮12嫌

2025-01-18 01:25
《環球時報》前總編輯胡錫進。（澎湃新聞）

胡錫進：緬甸妙瓦底園區已被中國鎖定 投降是唯一途徑

2025-01-16 14:37
張曼玉。（取材自光明網）

撞臉張曼玉暴紅 新疆女開直播 稱「做夢都笑醒」

2025-01-18 08:30
上海一家三口墜樓，疑似因為女兒考試沒得滿分。（取材自X平台）

小學5年級女兒1科沒考100分 上海1家3口因此相繼跳樓？

2025-01-20 08:30

超人氣

更多 >
川普10道移民新令 紐約華人：一刀切不合適

川普10道移民新令 紐約華人：一刀切不合適
紐約華人夫妻多地經營賣淫 妻子還親自上陣

紐約華人夫妻多地經營賣淫 妻子還親自上陣
司法部移民審查執行辦公室代理主任鄭美美 遭川普撤職

司法部移民審查執行辦公室代理主任鄭美美 遭川普撤職
房產被莫名移轉？這3招避免畢生心血泡湯

房產被莫名移轉？這3招避免畢生心血泡湯
取消出生公民權也衝擊合法入境婦女 但專家說恐行不通

取消出生公民權也衝擊合法入境婦女 但專家說恐行不通