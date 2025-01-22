川普救肥黎？ 李家超重申依法處理「會做好最壞打算」

香港特首李家超表示，期望美國總統川普20日上任後，能為中美關係帶來好開始，但強調香港司法公正「固若金湯」，當局會做好最壞打算。（中新社）

川普 （Donald Trump）去年曾表示，上任後將會爭取壹傳媒創辦人黎智英 獲釋，香港 特首李家超21日表示，期望川普20日上任美國總統後能為中美關係帶來好開始，但當局會做好最壞打算，強調香港司法公正「固若金湯」，任何政治干預或意圖影響審訊行為都不會有作用。

綜合明報、中央社報導，李家超21日早出席行政會議前見記者，被問到川普上任後會對香港有何影響，包括經濟，他說美國新總統上場是好開始，相信中國和美國關係可以進一步取得成功。

他表示香港與美國有很多共同利益，美國對港貿易順差高企，兩地人民在各範疇一直是朋友，雙方合作有利兩地民眾整體利益。目前香港有1400家美國公司，較前一年增加了9%。不過，李強調當局會做好最壞打算，確保香港市民及企業的權益受保障。

被問到是否擔心川普政府制裁更多香港官員，李家超說，港府舉措是為了香港整體利益，任何政治干預、不當行為、試圖影響審訊及司法人員的行動，都不會有作用。

川普去年10月24日接受訪問，被問到如果他當選，會不會向中國國家主席習近平要求釋放黎智英，川普回應：「會，百分之百。」李家超重申，任何在法庭審訊的案件是依據法律及審判原則，由法官公平公正審訊，期望所有人不要干涉在港審訊的案件。

川普就職後暫未有明確針對香港的言論。冠域商業及經濟研究中心主任關焯照認為，川普推遲TikTok禁令75天、冀在上任後100日內訪華，皆展現「有得談」態度，形容開局沒預期般悲觀，帶動港股上升；惟仍要觀望，倘中美談判破裂、台海局勢惡化，最壞情況是大幅加徵對華關稅，屆時香港樓市和股市將被拖累。

關焯照相信，在川普訪華及TikTok禁令寬限期結束前，美國不會對華出手，料今年首季經濟平穩；惟一旦中美關係轉差，香港作為細小開放型經濟體只能見步行步。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授吳木鑾認為，川普對華政策要待其就職滿百日、任命所有對華官員及公布具體措施後才會明朗。他強調當地主流民意對華態度負面，料國會將提出較針對內地和香港的法案。吳建議香港改善國際形象和增加海外投資者信心，一旦美國有針對香港政策出台，亦能減低影響。