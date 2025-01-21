促成前美駐港總領事晤蔡英文 黎智英否認當美台中間人

香港壹傳媒創辦人黎智英。（中新社資料照片）

香港壹傳媒創辦人黎智英 及蘋果日報3間相關公司涉串謀勾結外國勢力案，20日進入第121天審訊，黎智英第29日出庭自辯。

明報報導，據控方庭上展示的信息，黎自2017年6月起提議讓美國前駐港澳總領事郭明瀚會見時任台灣領導人蔡英文 的副手江春男，至2018年3月，蔡與郭明瀚會面，黎亦有出席，並支付郭明瀚的旅費。

控方形容黎「渴求」促成事件、態度「積極主動」，黎矢口否認充當美台「中間人」及美國「代理人」，亦否認欲協助兩地建立雙向外交關係，重申自己只是提供意見及「單方面」協助台灣。

控方在審訊初期曾展示黎智英「外部政治連繫」關係圖，20日集中就「美國線其他人物」中的郭明瀚（James Cunningham）提問。控方指出，2017年6月，黎發信息提醒助手Mark Simon安排午餐讓郭明瀚結識蔡英文的「左右手」江春男，稱或許郭明瀚在協助美台關係上能擔當角色。

黎智英供稱郭明瀚是他的朋友，在對方出任美國駐港澳總領事時認識，上述午餐聚會是美軍前副參謀長基恩（Jack Keane）和美國前副國防部長沃佛維茨（Paul Wolfowitz）的構思，二人意識到台灣在美國的團隊未能發揮太大作用，當時黎被問及有否人脈推薦，他說樂意介紹郭明瀚予台方人士。

控方展示黎與江的通訊往來，包括同年10月，黎傳電郵向江稱台灣在重建美台關係上要更進取，不能一味倚仗美國幫忙。黎20日解釋當時只是指出台灣需要協助，並提供背景資訊。法官李運騰關注黎是否透過「枱底」形式影響台灣政策，黎否認，稱江在蔡英文政府的角色是公開資訊。

翌月另一則信息中，黎再提及郭明瀚與蔡英文會面一事，稱郭明瀚可推銷其想法，為台灣提供關於如何建立美台外交渠道的「顧問」服務。控方問黎是否充當美台「中間人」或「代理人」，黎否認，稱自己僅提供美台關係的意見。

2020年3月，Mark Simon發信息給黎，提到郭明瀚正為拜登 團隊提供建議；同年5月，Simon再稱郭明瀚「可引導我們找到合適的『拜登人士』，並從拜登獲得幫助，或讓他談談支持蘋果日報和香港新聞自由的重要性」。黎確認當時知道郭明瀚在美國大選期間與拜登團隊關係密切，但藉此宣傳蘋果是Simon的主意，他回覆「Ok，謝謝」不代表同意。