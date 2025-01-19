遭禁錮17港人返家 部分未交贖金 警設法營救餘下11人

香港示意圖。(圖/shutterstock)

港人疑被誘騙到東南亞 國家遭非法禁錮及從事非法工作事件，目前已有17人回港，仍有11人待救。

文匯報報導，對有事主的家屬繳付了約23.4萬港元（約3萬美元）贖金，親人才得以回港，香港 保安局局長鄧炳強在接受電視台節目訪問時表示，成功返港個案並非全部都有交贖金，惟因為牽涉警方或軍方行動，故不便透露詳情，但強調會繼續與泰國當局交換情報，並與被禁錮港人的家屬保持聯絡，設法將市民救回港。

鄧炳強透露，在現有的個案中，有三分之二誘騙個案受害人是因為網絡或社交媒體廣告墜入騙局，其餘個案主要涉及娛樂場所認識中間人，「一般手法都是誘騙，有些是叫幫忙，不用怎樣工作，譬如運錢、運鑽石、物品，就會給你很多錢，可能有些個案最初不是告訴你去東南亞國家，因擔心你有警覺，可能會說去日本、加拿大或其他歐美國家，但突然告訴你臨時有個更好的可以先工作，下次再去日本。」為此，執法部門會在機場和娛樂場所加強防騙宣傳。

警方早前拘捕了一名涉嫌參與誘騙「賣豬仔」的香港女中間人，有法律界人士認為香港應立法專門打擊人口販運。鄧炳強表示，現正調查中間人與背後詐騙集團之間關聯，但認為屬個別情況，估計香港沒有集團式有組織人口販運團體，又強調香港已有超過50條法例處理人口販運相關罪行，最嚴重可判處終身監禁，「但這一刻最重要先聚焦救回受害人，我們在這個過程當中或者總結經驗後，就會檢討有否任何法例需要改善。」

律政司司長林定國在香港新聞博覽館6周年座談會上回應有關人口販運立法的意見時表示，香港人口自由流動，因此必須高度關注人口販運問題。香港非常關心國際條約和國際組織的要求，不希望被指為人口販運的缺口，從而影響香港的國際形象。

另外，有人質疑港人被「賣豬仔」事件會影響港商到當地投資 經商意願。商務及經濟發展局局長丘應樺18日接受電台訪問時表示，「賣豬仔」事件與港商到當地投資，兩者不能混為一談。港商一直與泰國、緬甸、柬埔寨、越南等東南亞國家有生意來往。