破·地獄透視殯葬業 競爭激烈搵錢難

電影「破·地獄」。(中通社)

港片「破·地獄」的熱賣，勾起不少人對殯葬業的好奇。

大公報報導，資料顯示，香港 前年約有139間持牌殮葬商為先人處理後事，然而若以每年約5萬人死亡計算，行內競爭激烈，總有殮葬商無法每天都接到生意。而殯葬業除了電影描述的「行街」和「喃嘸」兩個主要角色，還有執骨、化妝、堂倌等一系列職位，經攤分後，並非如外界傳說的那樣「輕鬆、容易賺錢」，業界目前遇到的最大問題未必是欠缺人手，而是整體生意「不夠分」。

香港電影「破·地獄」由香港喜劇泰斗許冠文與黃子華攜手主演；圖為許冠文為戲特別去學習破地獄儀式。(中通社)

為往生者親屬統籌喪禮事宜的「行街」表示，殯葬業十分講究人脈，熟人介紹生意最常見，初入行者一兩年僅一、兩單生意十分正常，「多數時間都在鋪頭等生意」；另一位「行街」說，「如果全靠這一行生活，是有困難的」。

劇情與現實有出入

報導指出，「破·地獄」劇情有很多關於殯葬業運作情況，從事殯葬業數十年的袁伍鳳說，現實與電影描述有一定差別。

電影中，有一幕是土工向「行街」索要紅包，袁伍鳳表示，業內不會發生這種事情。一般進行喪禮前，會一次講清楚所有收費，不會等到喪禮開始才坐地起價，更不會主動向主家索要紅包。

此外，在雪櫃內存放半年以上的遺體，由於沒有經過防腐處理，通常已經出現較嚴重的腐爛情況，有些「甚至碰一下就甩皮甩骨」，她，認為不太可能可以像電影那樣處理。

至於電影中扮演的「行街」角色，她笑道「現實中極少『行街』會同時接手堂倌等工作」，她說「行街」主要負責統籌整個喪事流程，確保不會出現祭品不足、應對臨時變動行程等情況，因此絕大「行街」都需專注統籌。

喃嘸師傅傳男不傳女？

三代從事殯儀業、有逾20年專業經驗的防腐師陳展禧表示，以行內人角度看，其實電影與現實殯儀業相差較遠，電影聚焦了港人對殯儀業的好奇，加進社會問題，如人口老化、移民 、教育等元素，加上人們長期誤會這行「好搵錢」，作為電影切入點，劇中所講並非是事實的全部，特別是劇中的喃嘸師傅傳男不傳女的劇情。

陳展禧指出，喃嘸師傅確實從來只有男人，無女人做，但是並沒有白紙黑字明文規定只傳男不傳女。