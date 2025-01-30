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生死‧江湖 2024香港華語片登頂 破·地獄、九龍城寨票房口碑豐收

香港新聞組╱香港30日電
電影「九龍城寨之圍城」。(取材自電影海報)
電影「九龍城寨之圍城」。(取材自電影海報)

回顧2024這一年，香港電影在2024年誕生了很多流光溢彩又具有商業價值的佳作，在本地及內地票房市場都取得亮眼成績，其中「破·地獄」躍升香港華語電影票房首位，「九龍城寨之圍城」更重新喚起人們對江湖故事的熱忱。

大公報報導，「破·地獄」除了是香港2024年度票房冠軍，也是香港史上票房最高的電影，截至去年年底，港澳共賣出1億5302萬0919港元(香港1億4226萬3603港元)，內地截至1月13日突破2億人民幣（約2.15億港元），且由於成績不俗，上映延至2月13日，一路陪內地觀眾過農曆年；「九龍城寨之圍城」去年香港票房排第二位，賣出1億844萬8257港元，總票房達1億1290萬7437港元。

報導指出，由陳茂賢導演和編劇「破·地獄」，首次把此傳統文化和宗教形式帶到大眾視野中，而且還把傳統中國家庭關係倫理、對死亡的理解和女性的議題，都巧妙穿插在一個調度觀眾情緒非常好的劇情線。由黃子華、許冠文、衛詩雅和朱栢康主演，藉香港獨有的殯葬儀式，探討面對親人離去和自我救贖的感人催淚話題。

影評人說，電影題材獨特，涉及喪葬文化、道教喪禮科儀法事等，本來已有神祕、獵奇色彩，特寫本地喪禮風貌，更把「破地獄」這項香港非物質文化遺產重新呈現人前，對本地觀眾也有吸引力。

至於另一部「九龍城寨之圍城」，由鄭保瑞執導，古天樂、洪金寶、任賢齊、林峯等人主演，改編自余兒的小說「九龍城寨」、香港漫畫家司徒劍所繪製的漫畫。影片精細重現1980年代香港「三不管」九龍城寨的獨特景色，以緊張刺激的節奏，喘不過氣的武打動作情節，華麗細緻而充滿香港回憶的場景，重現於大銀幕上。

有影迷說，「九龍城寨之圍城」是近年看過最過癮的香港電影，故事以1984年「中英聯合聲明」簽署前為背景，偷渡到香港的男子「陳洛軍」因被黑道追殺，躲進九龍城寨，並獲得城寨霸主「龍捲風」收留，從小失根的他，在此找到地方安身，卻因為捲入父輩血恨而深陷困境。有影評指出，故事其實稱不上有太多新奇之處，但作為一個武打類型片，卻能讓觀眾看得過癮，驚呼再三。

「九龍城寨之圍城」除了在香港取得破億港元票房，內地也取得了6.8億港元票房，無論是劇情還是拍攝手法，在同類電影都屬佳作。電影充滿濃濃香港動作片的拳拳到肉，也力求展示純正港片元素。

報導稱，片中動作戲富有寫實感，更將漫畫中誇張的肢體動作、軀幹形狀及武術瞬間等元素，融入漫畫獨有的動態分鏡當中，呈現一種極具創新，符合現代年輕觀眾審美的鏡頭效果，傳遞速度感和質感的視覺體驗。

電影「破·地獄」海報。(取材自維基百科)
電影「破·地獄」海報。(取材自維基百科)

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