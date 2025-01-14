港故宮今年7項展覽吸客 看伊斯蘭珍寶 埃及法老王壓軸

香港故宮博物館今年將辦7展覽，圖為圖坦卡門雕像。（取材自香港故宮博物館）

香港故宮 文化博物館 自2022年7月開幕以來，已舉辦超過20場專題及特別展覽，展示北京故宮博物院、香港故宮以及世界各地其他重要文化機構的珍品，總參觀人數近300萬人次。香港故宮2025年將推出四個新的特別展覽和三個新專題展覽，主題涵蓋故宮博物院珍藏、世界古代文明和香港故宮最新館藏，其中包括11月開幕的「圖坦卡門與薩卡拉的祕密」古埃及珍寶展。

綜合大公報、明報報導，香港故宮文化博物館館長吳志華13日向傳媒表示，去年香港故宮的入場人數約100萬人次，較2023年下跌16.7%約20萬人次，旅客占比由55%升至73%，當中以內地旅客為主。

館長吳志華認為，入場人次減少與過去一年香港旅遊業面對挑戰有關，館方留意到入場者以旅客為主，未來將加強與旅遊業界合作和宣傳推廣。

作為「藝術三月2025」的重點節目之一，香港故宮將於3月19日至6月18日呈獻特別展覽「流動的盛宴─中國飲食文化」，透過逾110件珍貴文物，反映中國古人的飲食文化和生活面貌。

香港故宮博物館今年將辦7展覽，圖為伊朗大布里士1610年的薩法維王朝蘇萊曼沙阿一世「打獵」地毯。（取材自香港故宮博物館）

專題展覽方面，香港故宮將與故宮博物院合作舉辦「『紋』以載道──故宮博物院沉浸式數字體驗展」。展覽是博物館首個以故宮藏品紋樣為主題的多媒體專題展覽，以最新的科技和數字技術展現故宮古建、陶瓷、家具、織繡上形式多樣且寓意豐富的紋樣藝術。

香港故宮博物館今年將辦7展覽，圖為7至9世紀、吐蕃的騎射武士飾牌。（取材自香港故宮博物館）

香港故宮將於2025年舉辦三個特別展覽，展示世界古代文明。其中，特別展覽為11月開幕的「圖坦卡門與薩卡拉的祕密」，為香港近數十年來規模最大、最全面的古埃及珍寶展覽，近250件來自埃及國家博物館、盧克索博物館等七間重要埃及博物館的珍貴藏品，以及開羅附近薩卡拉大型墓地的最新重要考古發現，展現埃及法老圖坦卡門傳奇的一生，以及薩卡拉自2018年以來發現的雕像、棺槨和動物木乃伊。展覽為期9個月。

香港首個大型伊斯蘭藝術展覽「文明交織：多哈伊斯蘭藝術博物館地毯珍藏」將展出約100件文物，包括伊朗、土耳其、印度的精美地毯、瓷器、金屬工藝品、古籍及玉器等。

此外，香港故宮將於11月在北京首都博物館舉辦首個巡迴展覽，展示由夢蝶軒主人盧茵茵與朱偉基捐贈給香港故宮的夢蝶軒藏古代金器。