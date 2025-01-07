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香港工展會24天吸130萬人次 內地客增3成「完全復常」

香港新聞組／香港7日電
由香港中華廠商聯合會主辦的第58屆工展會於6日晚上8時結束，吸引大批市民入場，商家紛紛推出優惠價吸引顧客。（中通社）
由香港中華廠商聯合會主辦的第58屆工展會於6日晚上8時結束，吸引大批市民入場，商家紛紛推出優惠價吸引顧客。（中通社）

為期24天的維園工展會6日最後一日，大批市民拖著手推車，趕「尾班車」掃貨。有參展商減價促銷，消費500元（港幣，下同，約64.3美元）送價值逾千元福袋等。

明報報導，香港中華廠商聯合會會長盧金榮稱，今屆展會共吸引130萬人次入場，銷售額10億元，跟去年相若，形容今屆丁財兩旺，亦已從新冠疫情中完全復常。有參展商指受惠上月深圳恢復一簽多行，內地客占比由以往一成增至三成，惟整體顧客消費謹慎，少見大額交易，「啲人使唔起錢（人們花不起錢）」。

據報導，工展會6日晚8時閉幕，中午時分人頭湧湧。72歲的潘女士今屆第三次到展會採購，6日兩小時已花約1300元，鮑魚、臘腸等戰利品塞滿兩架手推車，其中10罐即食鮑魚花200元購入，「超級抵，買到心頭好！」

報導稱，市民郭先生稱以往會花過萬元買花膠蟲草，今年只花約千元買零食，他解釋因經濟不好減少預算，盼港府舉辦更多類似展會，讓市民掃平貨。

報導說，廠商會會長盧金榮6日總結時稱，工展會橫跨聖誕和新年，儘管多人北上仍無阻人流。他提到由於消費模式轉變，今屆顧客平均消費較以前低，但逗留場內時間則比以往長。

報導指，深圳上月恢復一簽多行，工展會今年向自由行旅客派發免費門票。來自深圳的丁小姐6日乘高鐵抵港，入場約一小時，她已買了約20罐總值300多元的即食鮑魚。她說內地整體價格較香港平，但香港質素有保證，「食物較安全」，明年很大機會再來。

報導引述參展商美味棧董事總經理佘先生稱，今屆內地客數量明顯較去年多，往年本地和內地客比例為9比1，今屆則有7比3。他透露整體生意額達中間七位數，較去年多一成，6日早補了14板車貨，不用3小時已清大半，惟仍差疫情前高峰約三成。攤位主要售賣冬菇及鮑魚，佘稱顧客平均消費約200元，少見大手筆，舉例往年每天有10個客消費約3000元，今屆只有3至4人。

報導稱，另一參展商售賣調味料和零食的溢興貿易有限公司，市場部經理李先生同意今屆多了內地客，惟消費力跟本地客相若，平均只有100元。他形容今年旺丁不旺財，料生意額較去年跌兩成。

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