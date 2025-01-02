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退役冠軍稱港電競不發達 電競總會：國際賽擬落戶體藝館

香港新聞組／香港2日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧
香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧

啟德體育園今年首季啟用，將有助香港電競產業發展。中國香港電競總會會長楊全盛透露，原計畫在新加坡澳門舉行的一項國際級大型電競賽事總決賽，主辦方正申請首度移師香港舉辦，預料最快年底在啟德體藝館上演，一連數天賽事能容納數萬觀眾入場，而賽事亦正申請「M」品牌資助。

明報報導，楊全盛表示，總會與一間國際電競公司就11月赴港舉辦賽事簽署備忘錄，賽事詳情暫需保密，但「絕對是頂級遊戲的全球總決賽」。他稱，兩個多月前已申請體藝館場地及「Ｍ」品牌資助，引述主辦方稱考慮到香港交通及旅遊配套方便，加上具備舉辦賽事的專業服務等利好因素，對選手及觀眾前來參與是最方便，故屬意赴港辦賽。

楊全盛指出，旅發局2017年曾舉辦首屆「香港電競音樂節」，當時單是入場觀眾，3天活動已有數萬人參與，加上安排「英雄聯盟」前冠軍選手參加邀請賽，據他了解網上觀賽人數逾700萬，反映香港舉辦電競賽極具潛力。他強調，參與者數以萬計的電競賽事最少需一年籌辦，建議當局提早公布審批結果，否則按程序、即活動半年前才公布，準備時間或會不足。

報導指出，政府於2018年「財政預算案」提出撥款1億港元（約1287萬美元）發展電競，楊形容撥款有成效，投放時機卻欠佳。據總會統計，撥款前香港僅有10多間電競公司，翌年大增至約90間，同年不同規模活動近200個；惟好景不常，香港2020年起受新冠疫情衝擊，電競公司數目曾跌至個位數。他說，業界並非期望政府長期資助，現階段應主動引入頂級賽事「省靚招牌」，長遠吸引更多主辦方落戶，料足以再次「催化」投資者建構香港電競生態圈。

報導稱，不少家長對電競作為運動項目仍有保留，本身是電競愛好者的楊全盛則認為電競已逐步發展成「虛擬運動」，現時電競與傳統運動屬「互補」而非互相競爭關係，相關主辦方有透過舉辦電競賽吸引年輕觀眾。

據悉，電競賽事於2018年雅加達亞運會首次以表演項目亮相。退役電競選手何浩楠（Aaron）憶述，當年首次代表香港出戰遊戲「部落衝突：皇室戰爭」，對於獲多人支持感開心和震撼；4年電競生涯中他曾奪大賽冠軍，但其後退役重拾本科中醫行業。

何浩楠形容香港暫時並非「電競發達地區」，處於「業餘選手各自拚搏出賽」階段，需在出路較多的情况下才能吸引更多新人入行，未來需相關協會或部門統籌，並引入賽事及增加轉播賽事渠道，提高產業認受才能推動發展。

香港 新加坡 澳門

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