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港熊貓安可1天4餐 享用聖誕冰蛋糕 適應良好走近觀眾

香港新聞組／香港24日電
香港海洋公園23日為大熊貓安安和可可準備手工製作的禮物，讓大熊貓感受冬日氛圍；圖為安安。（中新社）
香港海洋公園23日為大熊貓安安和可可準備手工製作的禮物，讓大熊貓感受冬日氛圍；圖為安安。（中新社）

中央贈香港的大熊貓安安和可可首次在香港歡度平安夜及聖誕節，海洋公園23日為牠們舉行特別的慶祝活動，準備各式各樣的聖誕應節食物，包括用竹子製成的聖誕樹和「Merry Christmas」的冰蛋糕，吸引牠們忘形地投入美食世界，甚至把肚腩變成「小餐枱」慢慢享用食物。

大公、文匯報報導，照顧牠們的海洋公園動物部助理館長鄧巧賢透露，安安、可可已逐步適應新環境生活，除每日進食4餐外，性格也變得愈來愈可愛，原本較文靜的可可比以往大膽，有時會主動走近觀眾及近距離接觸，安安總是兩隻手把食物抱入懷「獨食」，令觀眾捧腹大笑。

海洋公園的動物護理團隊23日會見傳媒，分享照顧大熊貓的暖心故事。為讓這兩隻剛到港生活的大熊貓歡度一個難忘的聖誕節，團隊特別準備節日驚喜，最引人注目的，非特製的「冰蛋糕」莫屬。園方動物部護理專員劉思穎表示，這些「冰蛋糕」內含牠們喜愛的水果，例如蘋果、甘筍及番薯，還配以聖誕花環和裝飾聖誕樹。

安安繼續豪邁作風，一手把「冰蛋糕」搬到身邊，即場示範「熊掌碎冰」，滋味地進食水果。可可則坐在專屬的「公主寶座」上進食最愛的竹筍 ，食相斯文、優雅。鄧巧賢透露，牠們抵港初期，顯得有些拘謹，但隨著時間過去，目前已逐步適應新生活，「安安性格活潑，對新環境充滿好奇，而可可則較為內斂，但也在悉心照顧下，與我們建立深厚的信任和默契。」

香港海洋公園23日為大熊貓安安和可可準備手工製作的禮物，讓大熊貓感受冬日氛圍；圖...
香港海洋公園23日為大熊貓安安和可可準備手工製作的禮物，讓大熊貓感受冬日氛圍；圖為可可。（中新社）

安安和可可亮相與公眾見面後，除了俘虜萬千市民的歡心外，也贏盡護理員的寵愛。鄧巧賢提到，安安是一隻十分活潑的大熊貓，「每次我經過牠身邊的時候，只要輕輕叫一聲牠的名字，牠就會馬上抬起頭看著我，給出即時的反應。」

海洋公園動物部高級監督殷漫萍表示，一對龍鳳胎出現暴風式成長，「家姐」變得更貪玩，「細佬」變成「暖男」，「姐姐性格活潑，喜歡拿著玩偶到處跑，有時還會拉著弟弟一起玩，而弟弟則更加黏人，總是喜歡爬到我們身邊。」

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